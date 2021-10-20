11:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
В бухте Нью-Йорка установили скульптуру гигантской головы (фото)
Она обращена к мегаполису с молчаливым призывом.
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На берегу реки Гудзон в США появилась скульптура женской головы с прижатым к губам пальцем.
24-метровая статуя «Душа воды» установлена в Джерси-Сити, но обращена к нижнему Манхэттену в Нью-Йорке и словно призывает жителей города остановиться и прислушаться, сообщает Reuters.
«Бегущая вода звучит по-особому», — говорит Жауме Пленса, автор скульптуры.
Это самая большая работа знаменитого 66-летнего скульптора из Барселоны на сегодняшний день. Она призывает «молчать», отбросить шум и прислушиваться к воде, «говорящей с нами», сказал автор работы в своем последнем интервью.
По словам Пленсы, речь не о привычном шуме городской жизни, а о более назойливом и изнуряющем информационном шуме, который мешает прислушиваться к себе и окружающим.
Пленса использовал очень точные параметры головы живой модели, которые получил благодаря 3D-сканированию. Статую он изготовил из полиэфирной смолы, стекловолокна и мраморной пыли в своей студии в Барселоне и отправил в США в 23 контейнерах, каждый по 12 метров в длину. Собрали голову уже в Джерси-Сити.
Официальная презентация скульптуры состоится в четверг, 21 октября.
Анна Лысенко