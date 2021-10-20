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10:25 (мск), источник: Телеканал 360°

Типичного пациента с ковидом описали в больнице Коммунарки

Типичный пациент с коронавирусом в России, как правило, старше 50 лет и имеет как минимум одну хроническую болезнь. Об этом врач больницы в Коммунарке Василий Купрейчик рассказал на своей странице в Facebook.

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Источник: РИА "Новости"

«Госпитализированный пациент (пол не важен) — это обычно человек старше 50 лет, с как минимум одной хронической болезнью. Чаще всего — ожирение, диабет, гипертония», — рассказал врач.

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Купрейчик добавил, что обычно в больницу с ковидом попадают люди, которые не сделали прививку и ранее не болели. При этом среди госпитализированных стало больше молодых россиян. Это связано с тем, что коронавирус в процессе эволюции адаптируется к организму человека. Но летальные исходы среди молодежи по-прежнему встречаются относительно редко.

«У молодых меньше тяжелых хронических болезней. Плюс молодые сегодня лучше занимаются своим здоровьем, чем люди 30−40 лет назад», — обратил внимание специалист.

Эксперты Всемирного банка между тем связали смертность от ковида среди молодых людей с уровнем дохода в их странах.

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