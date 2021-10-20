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17:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Выявлена польза мемов во время пандемии COVID-19

Исследователи из США пришли к выводу, что просмотр мемов помогает людям снизить уровень стресса во время пандемии коронавирусной инфекции. Посвященная пользе мемов статья специалистов опубликована в журнале Psychology of Popular Media.

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Источник: РИА "Новости"

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Университета штата Пенсильвания в декабре 2020 года решили с помощью онлайн-опроса узнать, влияет ли просмотр мемов 748 участниками исследования — в возрасте от 18 до 88 лет — на их эмоции, тревожность и на обработку информации, которая связана с пандемией. Исследователи собрали сотни популярных мемов с таких сайтов, как Imgur и Imgflip, и распределили их по категориям: был ли объектом мема человек или животное, были ли они старыми или молодыми, касалось ли изображение проблемы пандемии. В исследовании использовали только мемы, предварительно оцененные как смешные и милые.

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Сначала исследователи оценили, как часто в течение предыдущего месяца участники исследования чувствовали нервозность или стресс. После каждому участнику назначали просмотр либо трех мемов с одним и тем же объектом, уровнем симпатичности и подписью (связанной или не связанной с пандемией), либо трех текстовых сообщений. Участники оценивали, насколько смешным был мем, и сообщали о своем уровне тревожности, позитивных эмоциях, а также о том, заставляло ли изображение задуматься о связанных с COVID-19 проблемах.

Выяснилось, что у просматривавших мемы людей было больше позитивных эмоций — не связанных, по мнению исследователей, со снижением стресса от пандемии COVID-19. При этом у тех, кто смотрел мемы по тематике COVID-19, уровень стресса был еще меньше. Кроме того, такие люди чаще задумывались о содержании мема и были более уверены в своей стрессоустойчивости во время пандемии. Те же, кто смотрел более умильные мемы, был менее склонен думать о пандемии и ее последствиях.

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