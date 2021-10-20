Россияне назвали сумму, на которую могут прожить

Респондентам предлагалось назвать размер суммы, которую они сочтут достаточной для себя для нормального качества жизни и для формирования некоторых сбережений.
47% опрошенных (48,9% женщин и 44,6% мужчин) назвали сумму в 40–70 тыс. руб.
Каждому пятому (21,4%) хватило бы до 40 тыс. руб. 19,6% респондентов (21,2% мужчин и 18,2% женщин) хотели бы располагать 70−100 тыс. руб. в месяц, а 6,9% (8,5% мужчин и 5,5% женщин) — 100−150 тыс. руб. Более 150 тыс. руб. хотели бы получать 5,2% респондентов (6,4% мужчин и 4,1% женщин).
Чаще других сумму 40–70 тыс. руб. называли респонденты, живущие на Урале (52%), в Северо-Западном (51,5%) и Центральном федеральном округах (49%).
70−100 тыс. руб. преимущественно желают жители Дальнего Востока (32,5%), москвичи (24,4%) и петербуржцы (24%). От 100 тыс. также не прочь получать москвичи (100−150 тыс. — 15% и от 150 тыс. — 15%) и петербуржцы (100−150 тыс. — 8% и от 150 тыс. — 15%).
Самые высокие финансовые запросы (более 70 тыс. руб.) оказались у респондентов в возрасте 30−49 лет, а самые скромные (до 40 тыс. руб.) высказывали в основном респонденты старше 60.
Категорию 40–70 тыс. руб. указывали преимущественно молодые люди от 18 до 29 лет.
В июне эксперты сервиса «Работа.ру» выяснили, что во второй половине 2021 года россияне хотели бы иметь среднемесячную зарплату 131,6 тыс. руб.
Жители Москвы хотят получать 158,7 тыс. руб., Петербурга — 151,9 тыс., а Краснодара — 126,9 тыс. Пятерку граждан с самыми высокими ожиданиями замыкают жители Екатеринбурга (111,4 тыс. руб.) и Нижнего Новгорода (109,2 тыс.). Всего зарплату более 100 тыс. руб. хотят получать 19% опрошенных респондентов, а более 150 тыс. руб. — 22%. Зарплаты от 30 тыс. до 49 тыс. руб. желают иметь 16% опрошенных, а наименьшее количество россиян, 6%, хотели бы зарабатывать менее 29 тыс. руб.
В августе сервис по поиску работы Superjob сообщил, что 33% опрошенных россиян готовы пойти на снижение зарплаты, чтобы перейти на удаленку. 40% отказались бы от такого предложения, а 27% затруднились ответить на соответствующий вопрос.
В опросе приняли участие более 1,5 тыс. респондентов со всей России, 48% мужчин и 52% женщин. Из них 26,1% респондентов относятся к возрастной категории 18−29 лет; 28,7% — 30−49 лет, 14,6% — 50−59 лет и 30,5% — 60 лет и старше.