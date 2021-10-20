Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Подход к расчету стоимости кредита поменяют в 2022-м Какие меры ЦБ предложил включить в готовящийся законопроект
Фоторепортажи
7Названы семь мифов о яйцах: правда или ложь
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
11:07 (мск), источник: РБК

Россияне назвали сумму, на которую могут прожить

Почти половине граждан России было бы достаточно 40−70 тыс. руб. в месяц для нормального качества жизни, а женщины чаще мужчин указывали меньшие суммы. Это следует из результатов исследования компаний «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», есть в распоряжении РБК.

Источник: Reuters

Респондентам предлагалось назвать размер суммы, которую они сочтут достаточной для себя для нормального качества жизни и для формирования некоторых сбережений.

47% опрошенных (48,9% женщин и 44,6% мужчин) назвали сумму в 40–70 тыс. руб.

Каждому пятому (21,4%) хватило бы до 40 тыс. руб. 19,6% респондентов (21,2% мужчин и 18,2% женщин) хотели бы располагать 70−100 тыс. руб. в месяц, а 6,9% (8,5% мужчин и 5,5% женщин) — 100−150 тыс. руб. Более 150 тыс. руб. хотели бы получать 5,2% респондентов (6,4% мужчин и 4,1% женщин).

Чаще других сумму 40–70 тыс. руб. называли респонденты, живущие на Урале (52%), в Северо-Западном (51,5%) и Центральном федеральном округах (49%).

70−100 тыс. руб. преимущественно желают жители Дальнего Востока (32,5%), москвичи (24,4%) и петербуржцы (24%). От 100 тыс. также не прочь получать москвичи (100−150 тыс. — 15% и от 150 тыс. — 15%) и петербуржцы (100−150 тыс. — 8% и от 150 тыс. — 15%).

Самые высокие финансовые запросы (более 70 тыс. руб.) оказались у респондентов в возрасте 30−49 лет, а самые скромные (до 40 тыс. руб.) высказывали в основном респонденты старше 60.

Категорию 40–70 тыс. руб. указывали преимущественно молодые люди от 18 до 29 лет.

В июне эксперты сервиса «Работа.ру» выяснили, что во второй половине 2021 года россияне хотели бы иметь среднемесячную зарплату 131,6 тыс. руб.

Новость
Эксперты считают, что адресные соцвыплаты не решат проблему социального расслоения россиян

Жители Москвы хотят получать 158,7 тыс. руб., Петербурга — 151,9 тыс., а Краснодара — 126,9 тыс. Пятерку граждан с самыми высокими ожиданиями замыкают жители Екатеринбурга (111,4 тыс. руб.) и Нижнего Новгорода (109,2 тыс.). Всего зарплату более 100 тыс. руб. хотят получать 19% опрошенных респондентов, а более 150 тыс. руб. — 22%. Зарплаты от 30 тыс. до 49 тыс. руб. желают иметь 16% опрошенных, а наименьшее количество россиян, 6%, хотели бы зарабатывать менее 29 тыс. руб.

В августе сервис по поиску работы Superjob сообщил, что 33% опрошенных россиян готовы пойти на снижение зарплаты, чтобы перейти на удаленку. 40% отказались бы от такого предложения, а 27% затруднились ответить на соответствующий вопрос.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. респондентов со всей России, 48% мужчин и 52% женщин. Из них 26,1% респондентов относятся к возрастной категории 18−29 лет; 28,7% — 30−49 лет, 14,6% — 50−59 лет и 30,5% — 60 лет и старше.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Мисс Украина» резко отреагировала на критику из-за русского языка
Мишустин поддержал идею о нерабочих днях из-за COVID-19: названы даты
Глава штаба обороны Британии назвал Россию критической угрозой
В России установлен новый максимум смертности от COVID за сутки
Врач Коммунарки описал портрет типичного пациента с COVID-19
Появилось первое фото Поклонской в дипломатическом мундире
Из-за наводнения пара из Индии приплыла на свою свадьбу в казане
С 1 ноября увеличат доплаты: кто сможет получать больше
В МВД избавились от пистолета Макарова
Здоровье
Эффективность «Спутника-Лайт» составила 70% Центр имени Гамалеи проанализировал уровень заболеваемости москвичей летом 2021 года.
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Горячие темы на Авто
И проснёмся все бохатыми. 450
На вакцинированных новая напасть? 247
Я календарь переверну, и снова... 3 воскресенье октября)) 96
Машина российской сборки, европейская, 140-150 л.с. 78
Кино
Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом 48-летний актер показал фото из больничной палаты
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 755
Беременна в 43. 550
Живность наша)))) 518
тема порассуждать а не ругаться) 444
Леди
67-летнюю Лайму Вайкуле не узнали на архивном фото Артистка разместила в сети кадр с Андреем Макаревичем
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь