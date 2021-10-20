13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Снимок медуз от фотографа из России получил престижную награду (фото)
Объявлены победители EPSON International Pano Awards 2021.
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Впечатляющий снимок озера с медузами в Палау от российского фотографа Олега Гапонюка победил в номинации VR/360 престижного конкурса панорамной фотографии EPSON International Pano Awards 2021.
Москвич Гапонюк специализируется на сферических панорамах высокого разрешения. Он снимает не только под водой, но и с воздуха. Вместе с командой проекта AirPano фотограф изучает самые разные уголки нашей планеты.
Абсолютными триумфаторами конкурса стали три фотографии болотных кипарисов — «Вечный треугольник», «Утренний ожог» и «Древние заводи». Их автор — американский фотограф Джошуа Херманн Он снимал заболоченную местность в своем родном штате Луизиана.
«Я познакомился с болотами в раннем детстве. Уникальная красота и экология этих мест запомнились мне на всю жизнь. Я надеюсь поделиться красотой этих мест с помощью своих фотографий, позволить людям ближе познакомиться с их уникальностью и, в конечном итоге, сообщить им о важности защиты этих водно-болотных угодий», — прокомментировал фотограф свои работы.
Всего в конкурсе приняли участие 1245 фотографов из 97 стран.
Премия EPSON International Pano Awards — крупнейший в мире конкурс, посвященный панорамной фотографии. Призовой фонд конкурса составляет 40 тысяч долларов США.
Анна Лысенко