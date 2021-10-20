13:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Что известно о варианте коронавируса AY.4.2
Как сообщает Financial Times, в Великобритании распространяется новый штамм коронавируса под названием AY.4.2. Подробнее о нем — в справке «Ъ».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Штамм AY.4.2 впервые обнаружили в Великобритании в июле 2021 года. Вирус обладает несколькими новыми мутациями, в том числе влияющими на белок, который используется им для проникновения в клетки. По данным директора Института Венгера при Кембриджском геномном исследовательском центре Джеффри Барретта и директора Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу, новый вариант коронавируса на 10−15% заразнее штамма «дельта».
Среди причин появления нового варианта коронавируса называют недостаточное соблюдение масочного режима и социальной дистанции, а также небольшое количество сотрудников, переведенных на удаленную работу. С середины сентября в Великобритании вновь растет заболеваемость и смертность от коронавируса, а также увеличивается число госпитализаций.
Несмотря на то, что AY.4.2 был обнаружен уже в нескольких европейских странах, только в Великобритании он получил широкое распространение. Британские ученые не исключают, что распространение AY.4.2. может быть случайным демографическим событием. Тем не менее стало известно, что первый случай заражением AY.4.2 выявили в Израиле: там вирус обнаружили у 11-летнего мальчика, возвратившегося из Молдавии. Его сразу же поместили на карантин.