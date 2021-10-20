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13:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Что известно о варианте коронавируса AY.4.2

Как сообщает Financial Times, в Великобритании распространяется новый штамм коронавируса под названием AY.4.2. Подробнее о нем — в справке «Ъ».

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Источник: AP 2021

Штамм AY.4.2 впервые обнаружили в Великобритании в июле 2021 года. Вирус обладает несколькими новыми мутациями, в том числе влияющими на белок, который используется им для проникновения в клетки. По данным директора Института Венгера при Кембриджском геномном исследовательском центре Джеффри Барретта и директора Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу, новый вариант коронавируса на 10−15% заразнее штамма «дельта».

Уже сейчас каждый десятый случай заражения коронавирусом в Великобритании приходится на новый штамм.

Среди причин появления нового варианта коронавируса называют недостаточное соблюдение масочного режима и социальной дистанции, а также небольшое количество сотрудников, переведенных на удаленную работу. С середины сентября в Великобритании вновь растет заболеваемость и смертность от коронавируса, а также увеличивается число госпитализаций.

Несмотря на то, что AY.4.2 был обнаружен уже в нескольких европейских странах, только в Великобритании он получил широкое распространение. Британские ученые не исключают, что распространение AY.4.2. может быть случайным демографическим событием. Тем не менее стало известно, что первый случай заражением AY.4.2 выявили в Израиле: там вирус обнаружили у 11-летнего мальчика, возвратившегося из Молдавии. Его сразу же поместили на карантин.

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