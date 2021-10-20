13:05 (мск), источник: BFM.ru
Суд оштрафовал блогера Дудя на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Заключительное заседание прошло в его отсутствие.
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Зюзинский суд Москвы оштрафовал блогера Юрия Дудя на 100 тысяч рублей. Как сообщила Business FM пресс-секретарь суда Мария Ерохина, он был признан виновным в пропаганде наркотиков с помощью интернета (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ).
Как следует из решения судьи Екатерины Слюзовой, наказание Дудю было назначено как индивидуальному предпринимателю. Вменявшаяся ему статья КоАП предполагает наказание как для физических, так и для юридических лиц.
Рассмотрение дела началось 23 июля. В этот день суд назначил проведение психолого-лингвистической экспертизы по делу в Калужском Научно-исследовательском центре судебной экспертизы и криминалистики имени Циолковского. Она была необходима, чтобы установить: содержатся ли в интервью Дудя с украинским блогером Ивангаем и рэп-исполнителем Моргенштерном слова и выражения, обозначающие наркотики, и выражено ли в нем положительное отношение к ним.
Процесс прошел в закрытом для СМИ режиме из-за пандемии. Сам Дудь на заседание 20 октября не пришел.
Инициатором дела стала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Весной 2021 года она попросила Управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД РФ проверить ролики блогера на YouTube.
Речь шла об интервью Дудя с украинским блогером Ивангаем (Иван Рудской) и российским рэпером Алишером Моргенштерном в шоу «ВДудь». Правоохранители усмотрели в них состав административного проступка.
Моргенштерн также был недавно фигурантом аналогичного дела. Зюзинский суд Москвы 3 июня оштрафовал его исполнителя на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух его клипах: «Розовое вино — 2» и Family. Моргенштерн вину не признавал.