Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Президент поручил расширить объемы тестирования, чтобы «своевременно выявлять инфицированных». Он также призвал всех россиян, у кого родные заболели COVID-19, брать больничные. «Наша главная задача сейчас — защитить жизнь граждан и, насколько это возможно, минимизировать распространение коронавирусной инфекции», — отметил Путин.
Президент в очередной раз призвал граждан вакцинироваться от коронавируса и назвал все российские вакцины от COVID-19 надежными. «У нас только два способа пройти через этот период. Переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться, зачем дожидаться болезни или ее последствий», — подчеркнул он.
Власти регионов, в которых сложная ситуация с COVID-19, уполномочены ввести нерабочие дни уже с этой субботы, 23 октября. числе других предложений Голиковой:
- работодателям перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удаленку на месяц;
- предоставить работникам два выходных для вакцинации;
- ужесточить противоэпидемические меры на транспорте;
- прекратить работу общепита и зрелищных мероприятий с 23:00 до 6:00;
- централизованно закупить дорогостоящие лекарства для стационаров.
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Владимир Путин также одобрил предложенные вице-премьером Андреем Белоусовым меры поддержки отраслей, которые пострадают от введения нерабочих дней. Белоусов озвучил две основных меры:
- в отраслях малого и среднего бизнеса осуществить выплаты в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ, сейчас составляет 12 792 ₽) на одного работника, на эти выплаты потребуется 27 млрд руб. ;
- возобновить программу кредитной поддержки пострадавшего бизнеса, на что может быть потрачено около 40 млрд руб.
В начале совещания Голикова рассказала, что заболеваемость коронавирусом растет уже на протяжении месяца, превышение ее уровня зафиксировано в 35 регионах.
Она отметила, что «особую тревогу вызывает рост смертности», в последние дни число смертей от COVID-19 превышает по 1 тыс. в день. Как уточнила вице-премьер, в 27 регионах занято более 90% больничных коек для пациентов с COVID-19, критического уровня смертности достигли 18 субъектов РФ.
«В РФ развернуто 276,5 тыс. коек… На утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 86,6% коек. В 40 регионах уровень занятости превышает среднероссийский. В 27 регионах занятость коек составляет более 90%, но сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Республике Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях, где занятость коек превышает 95%», — рассказала вице-премьер.
Татьяна Голикова также пожаловалась, что контактировавшие с больными COVID-19 зачастую не соблюдают режим самоизоляции. Выяснить это удалось после того, как сравнили данные Роспотребнадзора о больных и количество выданных больничных.
«Мы видим кратную разницу между теми, кто должен находиться на самоизоляции, и теми, кто получил больничные (как контактные пациенты.— “Ъ”)», — сообщила она.
За прошедшие сутки в России умерли 1028 заболевших коронавирусом, что стало максимумом с начала пандемии. Накануне Татьяна Голикова говорила, недостаточный уровень вакцинации от COVID-19 «не позволяет существенно влиять на показатели смертности». Роспотребнадзор жаловался, что принимаемые регионами меры для борьбы с пандемией недостаточны. По данным Минздрава, с начала октября рост числа активных случаев заболевания коронавирусом в стране составил почти 23%, а за прошедшую неделю — 12%.