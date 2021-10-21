Государственная медицина теряет контроль качества

Такие полномочия, которые ранее были у страховых компаний, фонд получил в ходе реформирования Минздравом системы обязательного медицинского страхования. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2021 г.
В Счетной палате «Ведомостям» пояснили, что ФФОМС не исполняет свои полномочия в том числе по вине Минздрава, который с задержкой принял необходимые нормативно-правовые акты.
В частности, приказ Минздрава об утверждении порядка ведения единого реестра экспертов качества медицинской помощи вступил в силу только с 1 сентября 2021 г. «Указанный факт создает риски увеличения количества случаев оказания медпомощи ненадлежащего качества», — отметили в Счетной палате.
В контрольном органе также отметили, что ФФОМС может не завершить в срок модернизацию государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). Согласно плану, модернизация должна быть завершена в декабре 2021 г., но по состоянию на 23 сентября ФФОМС фактически оплатил только около 10% от стоимости проекта.
В пресс-службе Минздрава «Ведомостям» от имени ФФОМС сообщили, что приказ министерства о контроле качества услуг вступил в силу только 25 мая 2021 г., а приказ по реестру экспертов качества медпомощи — 1 сентября. «С указанного момента до настоящего времени федеральным фондом в рамках проведения контрольно-экспертных мероприятий осуществлено свыше 500 мероприятий по проведению медико-экономического контроля», — сообщили в ФФОМС.
В фонде пообещали выполнить все необходимые контрольные мероприятия в течение IV квартала 2021 г. и отметили, что в переходный период действует горячая линия по вопросам получения медпомощи в государственных поликлиниках и больницах.
ФФОМС не в полной мере выполняет функции, которые ранее были у страховых компаний, — возможно, это происходит из-за проблем в управлении фондом, считает директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Шишкин. По его словам, главные риски для системы здравоохранения заключаются в возможных задержках с модернизацией ГИС ОМС.
«А это означает, что планирование объемов медицинской помощи в федеральных медучреждениях придется проводить вручную, что не способствует качеству планирования. Здесь увеличиваются риски сбоев в планировании и выполнении плановых показателей. А это может сказаться на доступности медицинской помощи, на возможности для конкретного пациента получить высокотехнологичную помощь бесплатно и в необходимые сроки», — сказал Шишкин.
Ранее издание Vademecum сообщало, что ФФОМС уведомил федеральные медицинские организации о необходимости подавать счета на оплату медицинской помощи, оказанной в первой половине года, в бумажном виде. Это случилось из-за проблем в государственной информационной системе (ГИС) ОМС.
В этом году ряд медицинских организаций, перешедших на финансирование напрямую из ФФОМС, столкнулся с перевыполнением объемов медпомощи, а также с трудностями ее оплаты.
В результате правительство внесло изменения в правила распределения и перераспределения объемов медпомощи, которую федеральные клиники оказывают по ОМС. Теперь принимать участие в утверждении объемов будет вице-премьер Татьяна Голикова.
Решение о передаче ФФОМС функций страховщика в отношении федеральных медицинских центров было ошибкой, заявил генеральный секретарь Российского общества хирургов профессор Андрей Федоров. «ФФОМС получил совершенно не свойственные ему функции, которые он не должен выполнять. Контроль качества медицинской помощи, работа с обращениями и жалобами пациентов — задача страховых компаний, которую они выполняют давно, и работа эта налажена», — сказал он.
По словам Федорова, в фонде пришлось с нуля создавать специальное подразделение и расширять штат. «Как мы видим из заключения Счетной палаты, он с этим за год не справился. При этом расходы страховых компаний законодательно ограничены определенным процентом отчислений, а расходы государственных ведомств можно раздувать бесконечно», — заключил эксперт.
Федоров добавил, что пациенты федеральных клиник продолжают обращаться в страховые компании, которые по результатам реформы оказались лишены значительной части полномочий в отношении федеральных медучреждений.
По данным Всероссийского союза страховщиков, более трети таких обращений касаются доступности медицинской помощи, в том числе невыдачи направлений на госпитализацию.
Исключать страховые медицинские организации из процессов контроля качества медицинской помощи и защиты прав пациентов неправильно, считает завкафедрой управления рисками и страхования МГИМО МИД России Капитолина Турбина. «Страховщики отлично справляются с функцией экспертизы качества оказанной медицинской помощи, поэтому особого смысла передавать этот функционал нет», — отмечает эксперт.
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