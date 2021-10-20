Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 октябряОткрытие Московского цирка на Цветном бульваре, освобождение Белграда, экспедиция Амундсена и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Названы 10 крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет
7Названы семь мифов о яйцах: правда или ложь
20:14 (мск), источник: Известия

Ученые выявили способность мозга лучше запоминать стрессовые события

Команда ученых из Рурского университета (Германия) и Пекинского педагогического университета (Китай) выяснила, почему стрессовые ситуации больше откладываются в памяти, чем нейтральные. Об этом говорится в работе исследователей, опубликованной в журнале Current Biology 14 октября.

Авторы работы выбрали 64 добровольца для принятия участия в эксперименте. 33 участника проходили стрессовое собеседование, в то время как оставшиеся участники проходили через него в спокойной атмосфере. Обеим группам показали 24 предмета, включая часы, маркер, чашку и другие. Позже ученые применили функциональное МРТ для сканирования мозга добровольцев. Особое внимание было уделено миндалевидному телу, связанному с формированием эмоций.

Результаты исследования показали, что в экстремальных условиях добровольцы первой группы хорошо запомнили показанные вещи. Группа, находящаяся в спокойной обстановке, плохо справилась с данной задачей.

По мнению исследователей, это связано с особенностями нейронной репрезентации в мозгу человека. Несмотря на одинаковые механизмы запоминания нейтральных и неприятных событий, последние оставляют более отчетливый след в памяти, поскольку они подкрепляются сильными эмоциями.

Авторы работы рассказали, что нейтральные события связаны с гиппокампом — отделом мозга, отвечающим за обучение, в то время как негативный опыт связан с миндалевидным телом.

15 октября ученые из Университета штата Огайо выяснили, что фастфуд приводит к воспалительным реакциям в мозге, повышая риск потери памяти. Авторы исследования рекомендовали употреблять больше сложных углеводов и необработанных продуктов. Они также обратили внимание на то, что употреблять неправильную пищу, надеясь при этом на добавки, не стоит.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бедности порог: власти улучшили прогноз по снижению числа малоимущих
К нам приехал «пылесос»: поднят лимит потолка госдолга США
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Нерабочие дни объявили в России: как это скажется на зарплате
Ученые выяснили, какие вакцины дают более стойкий иммунитет
Врач Коммунарки описал портрет типичного пациента с COVID-19
С 1 ноября увеличат доплаты: кто сможет получать больше
«Спартак» упустил перевес в два мяча и проиграл «Лестеру» в ЛЕ
Появилось первое фото Поклонской в дипломатическом мундире
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Честно пройти техосмотр по новым правилам - нельзя
Что делают дальнобойщики, чтобы не уснуть за рулем
5 причин, почему каршеринг выгоднее своего авто
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Авто
Путин объявил нерабочие дни: куда можно уехать в эти даты? Авто Mail.ru рассказывает о пяти городах, куда можно отправиться на автомобиле на длинные ноябрьские праздники
Кино
Умер актер, сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе» Виктор Евграфов скончался на 74-м году жизни
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Популярные темы на «Детях»
По следам 303
Заражение 181
Снова каникулы! 156
Пить или не пить? Вот в чем вопрос. 148
Леди
67-летнюю Лайму Вайкуле не узнали на архивном фото Артистка разместила в сети кадр с Андреем Макаревичем
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь