Ученые выявили способность мозга лучше запоминать стрессовые события

Авторы работы выбрали 64 добровольца для принятия участия в эксперименте. 33 участника проходили стрессовое собеседование, в то время как оставшиеся участники проходили через него в спокойной атмосфере. Обеим группам показали 24 предмета, включая часы, маркер, чашку и другие. Позже ученые применили функциональное МРТ для сканирования мозга добровольцев. Особое внимание было уделено миндалевидному телу, связанному с формированием эмоций.
Результаты исследования показали, что в экстремальных условиях добровольцы первой группы хорошо запомнили показанные вещи. Группа, находящаяся в спокойной обстановке, плохо справилась с данной задачей.
По мнению исследователей, это связано с особенностями нейронной репрезентации в мозгу человека. Несмотря на одинаковые механизмы запоминания нейтральных и неприятных событий, последние оставляют более отчетливый след в памяти, поскольку они подкрепляются сильными эмоциями.
Авторы работы рассказали, что нейтральные события связаны с гиппокампом — отделом мозга, отвечающим за обучение, в то время как негативный опыт связан с миндалевидным телом.
15 октября ученые из Университета штата Огайо выяснили, что фастфуд приводит к воспалительным реакциям в мозге, повышая риск потери памяти. Авторы исследования рекомендовали употреблять больше сложных углеводов и необработанных продуктов. Они также обратили внимание на то, что употреблять неправильную пищу, надеясь при этом на добавки, не стоит.