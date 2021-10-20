Минздрав Британии не видит оснований считать новый штамм коронавируса особо опасным

«COVID-19 мутирует, как и все вирусы, и мы постоянно выявляем новые штаммы. Среди них — новый вариант дельта-штамма, который известен под названием AY.4.2 и в настоящий момент распространяется. Хотя пока нет каких-либо оснований считать, что AY.4.2 представляет повышенную угрозу, следующий штамм или штамм, который появится после него, может оказаться более опасен», — заявил Джавид, призвав британцев активно вакцинироваться и делать бустерные прививки в связи с наступлением холодов.
Министр напомнил, что за последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании выросло на 16%, а количество госпитализированных — на 10% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.
В среду было выявлено больше 49 тыс. случаев инфицирования при том, что в последний раз столь высокая заболеваемость отмечалась в июле. Как признал Джавид, этот показатель может вырасти до 100 тыс. случаев ежесуточно, однако правительство пока не считает нужным возобновлять отмененные ранее ограничительные меры.
Министр подчеркнул, что благодаря успешной программе вакцинации населения число смертей среди зараженных пока находится на относительно низком уровне (порядка 150 случаев в сутки). Этот относительный успех будет сведен на нет, если 5 млн взрослых граждан страны, которые пока не привились, продолжат колебаться, предупредил он.
«Мы внимательно изучаем статистику и пока не будем переходить к плану Б, включающему меры сдерживания инфекции», — сказал Джавид.
По его словам, правительство вернет отмененные 19 июля ограничения и требование носить маски в помещениях, если системе здравоохранения станет сложно справляться с нагрузкой, которая возрастет зимой за счет роста заболеваемости ОРВИ, пневмониями и гриппом.
Глава ведомства в среду объявил, что Великобритания заключила договоренности с производителями двух экспериментальных препаратов, предназначенных для лечения COVID-19.
В ближайшее время королевство должно получить несколько сот тысяч доз молнупиравира от американской компании Merck, который в ходе клинических испытаний показал способность вдвое снижать риск госпитализации и смерти при ковиде, и схожего препарата под названием PF-07321332. Его испытывает американская Pfizer. Оба поставляются в форме капсул, а не инъекций.