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22:32 (мск), источник: ТАСС

РФПИ ожидает одобрение «Спутника V» ВОЗ в октябре

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ожидает, что вакцина против коронавируса «Спутник V» будет одобрена ВОЗ во второй половине октября.

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Источник: Reuters

«Мы ожидаем группу инспекторов [ВОЗ] в ближайшее время в России, и мы ожидаем одобрение [вакцины “Спутник V”] ВОЗ в следующей половине месяца», — сказал он в среду в эфире телеканала CNN.

Всемирная организация здравоохранения возобновила процедуру одобрения «Спутника V».

«ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения “Спутник V” продолжается и вступает в завершающую стадию. Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы собрать все необходимые данные по вакцине», — указано в сообщении в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

В начале октября в ВОЗ проинформировали, что процесс рассмотрения заявки на одобрение российской вакцины «был поставлен на паузу», но «близок к возобновлению».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 1 октября провел в Женеве встречу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Подводя ее итоги на брифинге для журналистов 2 октября, министр заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации «Спутника V» в ВОЗ, устранены.

27 сентября в пресс-службе ВОЗ сообщили в ответ на запрос ТАСС, что организация ждет от Москвы дополнительную информацию по вопросу включения «Спутника V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, и что только после получения и рассмотрения этих сведений может быть запланирована инспекционная поездка международных экспертов в РФ.

Ранее в этом году ВОЗ провела инспекцию четырех российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации «Спутника V», опубликовав замечания по работе одной из них.

К настоящему моменту ВОЗ рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией коронавируса семь вакцин. На различных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, в том числе российских «Спутника V» и «Эпиваккороны».

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