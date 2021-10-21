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03:26 (мск), источник: Известия

На раздельный сбор мусора пока не перешли 11 регионов

В настоящее время 11 регионов не приступили к установке контейнеров для раздельного накопления отходов, сообщили «Известиям» в Минприроды. Среди таких субъектов — Забайкальский край, Волгоградская, Магаданская, Тюменская, Саратовская области, а также Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Хакасия, Чечня и Севастополь. Там также отметили, что к основным причинам, препятствующим введению раздельного сбора, относятся недостаточный объем финансирования и отсутствие необходимого количества контейнеров.

Источник: Известия

«Для помощи регионам в рамках федерального проекта “Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)” национального проекта “Экология” в 2021 году предусмотрено финансирование территорий в размере 1 млрд рублей», — напомнили в ведомстве.

Как отмечали 5 октября в кабмине, средства на закупку контейнеров получат 46 субъектов.

«Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить этот показатель», — сообщала вице-премьер Виктория Абрамченко.

На прямой линии в 2021 году президент сообщал о том, что Россия делает «только первые шаги» в реализации «мусорной реформы». «У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор в объеме 10 млн т и на переработку — на 3 млн т. В ближайшие годы мы должны запустить и мусоросжигательные заводы, намечено строительство пяти заводов», — отмечал глава государства.

В Минприроды между тем подчеркнули, что в ряде субъектов ситуация с раздельным сбором отходов более чем благоприятная: в Москве охват услугой составляет 100%, а в Московской области — 98%.

Предполагается, что субсидия в 1 млрд рублей позволит регионам приобрести более 65 тыс. контейнеров. «Что очень важно, предусмотрена возможность возмещения расходов, уже понесенных регионами в текущем финансовом году на закупку таких контейнеров. Более конкретные цифры, сколько контейнеров приобрели регионы, будут известны в начале 2022 года», — добавили в Минприроды.

В Общественной палате полагают, что россияне в целом готовы к реализации раздельного сбора мусора на практике. Тем не менее, как рассказал «Известиям» зампред комиссии ОП по экологии и охране окружающей среды Олег Дубровин, формирование системы раздельного накопления ТКО имеет пока низкую динамику.

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