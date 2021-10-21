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03:59 (мск), источник: Известия

В России могут ввести субсидии на установку солнечных батарей в домах

Россия может нарастить мощность микрогенерации до 1 ГВт к 2035 году, достижение такого целевого показателя обсуждают в правительстве. Об этом «Известиям» сообщил замглавы Минэнерго Павел Сниккарс. Соответствующие показатели будут утверждены в рамках уже определенной распоряжением правительства от 6 октября 2021 года № 2816-р инициативы социально-экономического развития РФ до 2030 года «Чистая энергетика (водород и ВИЭ)», добавили в Минэнерго.

Источник: Известия

«Мы предполагаем, что в большинстве случаев речь будет идти о солнечных панелях как наиболее гибких и при этом простых при установке решений, общим количеством порядка 100 тыс. домохозяйств. Пока таких решений мало — сотни домохозяйств», — объяснили в министерстве.

К концу 2021 года суммарная мощность микрогенерации в России может достичь 23 МВт, оценили в Ассоциации предприятий солнечной энергетики. То есть чтобы показатель составил 1 ГВт, его нужно увеличить более чем в 40 раз, отметили там.

Наращивание мощности пойдет за счет широкого вовлечения граждан и приобретения объектов микрогенерации, в том числе благодаря кратному сокращению стоимости таких решений, сказали в Минэнерго.

«Госсубсидий не планируется, окупаемость достигается за счет покрытия собственного потребления и продажи электроэнергии сбытовым компаниям», — добавили в ведомстве.

Однако в качестве дополнительной стимулирующей меры можно рассмотреть субсидирование для граждан приобретения необходимого оборудования при его покупке у российских производителей с подтвержденной локализацией, считают в Минэнерго.

В случае официального поступления данного предложения в парламент оно будет рассмотрено в рабочем порядке, сказал «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

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