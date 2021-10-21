В России могут ввести субсидии на установку солнечных батарей в домах

«Мы предполагаем, что в большинстве случаев речь будет идти о солнечных панелях как наиболее гибких и при этом простых при установке решений, общим количеством порядка 100 тыс. домохозяйств. Пока таких решений мало — сотни домохозяйств», — объяснили в министерстве.
К концу 2021 года суммарная мощность микрогенерации в России может достичь 23 МВт, оценили в Ассоциации предприятий солнечной энергетики. То есть чтобы показатель составил 1 ГВт, его нужно увеличить более чем в 40 раз, отметили там.
Наращивание мощности пойдет за счет широкого вовлечения граждан и приобретения объектов микрогенерации, в том числе благодаря кратному сокращению стоимости таких решений, сказали в Минэнерго.
«Госсубсидий не планируется, окупаемость достигается за счет покрытия собственного потребления и продажи электроэнергии сбытовым компаниям», — добавили в ведомстве.
Однако в качестве дополнительной стимулирующей меры можно рассмотреть субсидирование для граждан приобретения необходимого оборудования при его покупке у российских производителей с подтвержденной локализацией, считают в Минэнерго.
В случае официального поступления данного предложения в парламент оно будет рассмотрено в рабочем порядке, сказал «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.