Ученый оценил шансы распространения подвида «Дельты» из Англии

«10−15% — вроде бы немного, но на самом деле это серьезно ухудшает ситуацию. Нужно будет посмотреть на распространение этого подтипа в динамике, чтобы понять, как активно он вытесняет другие штаммы. Сейчас говорят о том, что в Великобритании его доля составляет 10%. Если он начнет распространяться быстрее, чем другие варианты “Дельты”, и начнет вытеснять их, мы это увидим через две-три недели. Мы сможем пронаблюдать это в режиме реального времени. Если он захватит хотя бы 20%, значит, он действительно более заразный», — сказал директор лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
По его словам, есть риски, что новый подтип коронавируса достаточно быстро проникнет в другие страны, в частности, в европейские. Даже если сейчас власти государств ЕС будут принимать решение закрыть границы, на этот процесс может уйти две-три недели, и за это время AY.4.2 успеет проникнуть в другие страны, считает Павел Волчков.
Вызывает опасения, что в целом мутации коронавируса накапливаются именно в шиповидном белке, подчеркнул эксперт. В большинстве вакцин в качестве антигена использован S-белок, поэтому чем больше изменений в этом участке, тем более вирус становится устойчив к иммунитету — как к приобретенному после прививки, так и в результате болезни.
В Великобритании активно распространяется новая версия коронавируса — AY.4.2. Ученые используют обозначения AY в качестве названий субвариантов штамма «Дельта», которые отличаются друг от друга единичными мутациями.
Уже появилась информация о первом заболевшем коронавирусом нового подвида в Израиле. Также AY.4.2 был зафиксирован в США, но пока ситуация не вызывает опасений, заявили в американском Управлении по санитарному надзору (FDA).