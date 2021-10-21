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05:28 (мск), источник: Известия

Ученый оценил шансы распространения подвида «Дельты» из Англии

Опасный подтип «Дельты» из Англии в течение двух-трех недель может широко распространиться за пределы страны, поскольку он как минимум на 10−15% заразнее исходного варианта, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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Источник: AP 2021

«10−15% — вроде бы немного, но на самом деле это серьезно ухудшает ситуацию. Нужно будет посмотреть на распространение этого подтипа в динамике, чтобы понять, как активно он вытесняет другие штаммы. Сейчас говорят о том, что в Великобритании его доля составляет 10%. Если он начнет распространяться быстрее, чем другие варианты “Дельты”, и начнет вытеснять их, мы это увидим через две-три недели. Мы сможем пронаблюдать это в режиме реального времени. Если он захватит хотя бы 20%, значит, он действительно более заразный», — сказал директор лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, есть риски, что новый подтип коронавируса достаточно быстро проникнет в другие страны, в частности, в европейские. Даже если сейчас власти государств ЕС будут принимать решение закрыть границы, на этот процесс может уйти две-три недели, и за это время AY.4.2 успеет проникнуть в другие страны, считает Павел Волчков.

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Вызывает опасения, что в целом мутации коронавируса накапливаются именно в шиповидном белке, подчеркнул эксперт. В большинстве вакцин в качестве антигена использован S-белок, поэтому чем больше изменений в этом участке, тем более вирус становится устойчив к иммунитету — как к приобретенному после прививки, так и в результате болезни.

В Великобритании активно распространяется новая версия коронавируса — AY.4.2. Ученые используют обозначения AY в качестве названий субвариантов штамма «Дельта», которые отличаются друг от друга единичными мутациями.

Уже появилась информация о первом заболевшем коронавирусом нового подвида в Израиле. Также AY.4.2 был зафиксирован в США, но пока ситуация не вызывает опасений, заявили в американском Управлении по санитарному надзору (FDA).

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