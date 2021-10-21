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07:02 (мск), источник: Известия

В каких регионах почти не осталось ковидных коек

В Воронежской области свободными остались всего 7% коек, предназначенных для больных коронавирусной инфекцией, в Тюменской и Ивановской областях — по 6%, сообщили «Известиям» в департаментах здравоохранения этих регионов. В Ненецком автономном округе не заняты всего восемь мест, уточнила глава регионального депздрава Елена Левина. В Крыму свободны 10% больничных коек. В стационарах находится 4 291 пациент, из которых 399 в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили «Известиям» в Минздраве Крыма.

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Источник: Известия

В Москве свободно 30% больничных коек. При этом в столице фиксируется 30%-й прирост числа заболевших в течение пяти недель подряд, также увеличивается и количество госпитализаций, сообщили «Известиям» в столичном депздраве.

«Сложно оценить, сколько свободных коек должно быть в норме, поскольку людям требуется разное время на выздоровление. Тем не менее, если заняты 90 и даже 95% — то ситуация критическая», — считает профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.

Чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и скорость распространения инфекции, указом президента Владимира Путина период с 30 октября по 7 ноября будет нерабочим. При этом регионам дано право «уйти на каникулы» на неделю раньше.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев считает, что со следующей недели нужно отправить на отдых людей в тех регионах, где заболеваемость выше средней по стране.

«Все они обозначены красным и оранжевым цветами на карте сайта “Стопкоронавирус”. А таких, как сразу можно заметить, большинство в нашей стране», — обращает внимание эксперт.

В Курской, Ивановской и Костромской областях решение о начале нерабочей недели будет принято 21 октября на заседаниях оперативных штабов, сообщили «Известиям» в пресс-службах администраций регионов.

В Калининградской области не исключают возможности начать нерабочие недели с 23 октября. Здесь ждут «разъяснений от Минтруда касательно списка профессий, представители которых будут отдыхать в нерабочие дни», сообщил «Известиям» начальник управления по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

«Чиновники в этот список не войдут. На удалёнку уже переведены 50% офисных работников», — заверил представитель региона.

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