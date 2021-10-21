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07:13 (мск), источник: ТАСС

В России обнаружили единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма «дельта», обнаружены в России. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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Источник: AP 2021

Вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов штамма «дельта».

В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться на 10−15% быстрее, чем предыдущая версия «дельты».

«Да, вариант AY.4.2 линии “дельта” уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых [помещаемых] в базу данных VGARus. AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии “дельта”, которое, вероятно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями патогена», — сказал он.

Эксперт отметил, что появление нового варианта может дать дополнительный толчок подъему заболеваемости в России.

«Появление изначальной версии “дельты” уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, — только вакцинация, особенно тех лиц, кто еще не заражался коронавирусной инфекцией», — сказал он.

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Хафизов пояснил, что AY.4.2 несет две характерные мутации в гене S-белка, вызывающих аминокислотные замены Y145H и A222V.

«Он может постепенно начать вытеснять старую версию “дельты”, но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама “дельта” в свое время вытеснила все остальное. Так, он впервые был замечен в июле, и с тех пор доля этого ответвления линии “дельта” медленно увеличивалась. Это потенциально лишь немного более заразный штамм», — добавил он.

При этом эксперт отметил, что существующие в России вакцины эффективны против новой версии вируса.

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