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11:19 (мск), источник: ТАСС

В Индии использовали свыше 1 млрд доз вакцин от коронавируса

Около 75% всех взрослых в стране получили первую дозу вакцины, а около 31% завершили иммунизацию.

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Источник: AP 2021

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и благополучия семьи Индии объявило, что в четверг в стране преодолен рубеж 1 млрд введенных доз вакцин против COVID-19. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Ожидается, что в честь этого события в Красном форте Нью-Дели поднимут самый большой в стране национальный флаг весом около 1,4 тыс. кг. Правительство также планирует сделать объявления о рекорде в поездах, самолетах и на кораблях.

«Мы делаем до 700 прививок в секунду», — заявил в эфире телеканала генеральный директор Национального управления здравоохранения доктор Р. С. Шарма, подчеркнув, что выяснить, кто получил историческую миллиардную дозу, будет сложно.

По данным Минздрава, около 75% всех взрослых получили первую дозу вакцины, а около 31% завершили вакцинацию. Численность населения Индии приближается к отметке 1,398 млрд человек.

Этапы вакцинации в Индии

В стране вакцинация началась 16 января. На первом этапе прививались лица из «преимущественной группы»: медработники и сотрудники, находящиеся в зоне риска (полицейские, военнослужащие, служащие ведомств гражданской обороны). С 1 марта начался второй этап вакцинации, в ходе которого право на вакцину получили все лица старше 60 лет, а также граждане старше 45 лет, но имеющие сопутствующие заболевания.

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Затем с 1 апреля прививаться уже могли все граждане в возрасте 45 лет и старше, независимо от наличия сопутствующих заболеваний, а с 1 мая право вакцинироваться получили все лица, достигшие 18 лет, но на платной основе.

С 21 июня власти заявили о начале кампании по бесплатной вакцинации всех желающих в государственных клиниках в порядке очереди. Было объявлено движение «Вакцины для всех, вакцины бесплатно». При этом любой желающий может привиться в частной клинике на платной основе, не дожидаясь очереди в государственном медучреждении.

Пока вакцинация в Индии проводится тремя препаратами — это вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, которую выпускает Индийский институт сыворотки, препарат Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech, а также российская вакцина «Спутник V». Кроме того, недавно разрешение на экстренное использование здесь получили две американские вакцины от компаний Moderna и Johnson & Johnson, но пока вакцинация этими препаратами в Индии не проводится.

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