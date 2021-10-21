EMA может начать экспертизу «Спутника V» в начале 2022 года

«Принятие EMA решения сейчас совершенно невозможно», — передает агентство слова осведомленного источника.
По его информации, «регуляторы вполне могут принять решение в первом квартале следующего года».
Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения возобновила рассмотрение заявки на одобрение «Спутника V». Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает, что ВОЗ одобрит вакцину «Спутник V» в ближайшие пару месяцев.
«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в мире, он был создан центром имени Гамалеи и зарегистрирован в августе прошлого года. В настоящее время вакцина применяется в 70 странах с общим населением около 4 млрд человек. Препарат занимает второе место в мире по количеству одобрений иностранными госрегуляторами.