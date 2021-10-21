12:12 (мск), источник: ТАСС
В детсадах и яслях в нерабочие дни организуют дежурные группы
Минпросвещения объявило в школах дополнительные каникулы.
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МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Минпросвещения России организует дежурные группы в детских садах и яслях на время нерабочих дней в ноябре. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале министерства.
«Минпросвещения распорядилось на время нерабочей недели организовать в дошкольных учреждениях дежурные группы и оповестить об этом через СМИ и интернет-ресурсы родителей», — говорится в сообщении.
В школах планируется объявить дополнительные каникулы.
В среду президент РФ Владимир Путин в связи с пандемией коронавируса подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.