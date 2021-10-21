12:55 (мск), источник: Аргументы и факты
Продлят ли отпуск, если он выпал на нерабочие дни?
В России с 30 октября по 7 ноября будет период нерабочих дней. Дополнительные выходные объявили в связи с распространением коронавируса.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Многие россияне на ноябрьские праздники решили заранее продлить себе выходные и взять отпуск. 20 октября президент России объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. АиФ.ru рассказывает, что делать с отпуском, если он выпал на период нерабочих дней.
Нет, не продлят, поскольку для этого нет оснований. В указе президента РФ от 20 октября 2021 г. «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.» — также не сказано о такой возможности.
При этом отпуск можно перенести, если работодатель будет готов пойти на уступки сотруднику. Для этого нужно написать заявление о переносе отпуска. Если работодатель не согласится, то отпуск придется использовать.
Отпуск можно продлить только в том случае, если на его период пришлись нерабочие праздничные дни — по закону в отпуск они не включаются. Если отдых попадает на такой день, то отпуск должен быть продлен.
Таким образом, у сотрудников, оформивших отпуск на период нерабочих дней, в число календарных дней отпуска не включается только один праздничный день 4 ноября.
Остальные нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября праздничными не считаются (ч.1 ст. 120 ТК, информация Минтруда от 26.04.2021).
Как и в предыдущий раз, в указе президента сказано, что на период нерабочих дней заработная плата сохраняется. Сотрудникам, которые будут продолжать работать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года, оплата работы будет выполнена в одинарном размере, поскольку нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, за которые положена двойная оплата. Сотрудникам на окладе работодатели должны выплатить зарплату в полном размере.
Отпуск в период с 30 октября по 7 ноября исчисляется в календарных днях, а нерабочие праздничные дни (4 ноября), приходящиеся на его период, согласно статье 120 Трудового кодекса, в число календарных дней отпуска не включаются.
Если работник взял отпуск в начале ноября 2021 года, его отдых совпадет с удлиненными выходными. При расчете суммы отпускных, нужно будет учитывать, что на этот период выпадает праздничный день. Работник будет отдыхать дольше обычного, но выплаты при этом не увеличатся, так как количество рабочих дней уменьшится, а значит и зарплата за месяц вместе с отпускными будет ниже обычного оклада.
За выходные дни, приходящиеся на отпуск, будут начислены обычные отпускные. Также будут оплачены и те выходные дни, которые перенесены постановлением правительства РФ из-за того, что совпали с праздниками (ст. 112 ТК РФ). В этом году это перенос выходного дня с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября.
Таким образом, в продолжительность отпуска не войдет один нерабочий праздничный день — 4 ноября. Все остальные дни (с 30 октября по 7 ноября) в отпускном периоде учитываются.
Выгоднее брать отпуск в месяце, где большее количество рабочих дней. В ноябре есть праздничный день, и поэтому количество рабочих дней уменьшается. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем больше зарплата за один рабочий день. Оформив отпуск в ноябре, работник получит отпускные ниже обычного оклада. В 2021 году больше всего рабочих дней в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня).