Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 октябряПервое исполнение канкана, учреждение премии ТЭФИ и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
17:43 (мск), источник: Газета.Ру

Обнаружен человек, проболевший COVID-19 дольше всех в мире

Американка проболела COVID-19 более 335 дней, сообщают лечившие ее врачи из больницы Национального института в Бетесде. Детали изложены в пока нерецензировавшейся статье на сервисе препринтов MedRxiv.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
18:05 (мск)Бизнесмены Москвы попросили расширить господдержку из-за нерабочих дней
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Женщина 47 лет была госпитализирована в больницу весной 2020 года. На протяжении десяти месяцев у нее периодически наблюдались слабые симптомы коронавируса, и все это время вирус определялся в анализах. Поначалу врачи сочли результаты ложноположительными, но затем вирусная нагрузка возросла, что однозначно указывало на присутствие инфекции. Чтобы убедиться, что пациентка не заразилась заново, врачи секвенировали геном вируса. Он оказался не похож на геномы новых штаммов, но во многом совпадал с геномом вирусных образцов, взятых в начале болезни.

За три года до этого пациентка лечилась от рака, и у нее был понижен уровень B-клеток, вырабатывающих антитела, отмечают исследователи. Ранее уже было известно о случаях длительной инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом, но этот стал самым продолжительным — лишь спустя 335 дней после первого тестирования результаты анализов оказались отрицательными.

Авторы работы надеются, что их данные будут полезны для понимания того, как вирус ведет себя в организме людей с ослабленным иммунитетом. Например, более ранние наблюдения показали, что при длительном присутствии в организме коронавирус может мутировать десятки раз, что создает опасность появления новых штаммов.

 В Москве вводятся QR-коды
Еще заразнее: в России выявили случаи новой версии коронавируса AY.4.2
Собянин ввел в Москве локдаун на нерабочую неделю
В России без работы осталось рекордное количество сотрудников
Минпросвещения объявило в школах дополнительные каникулы
Нерабочие дни, локдаун и другие меры из-за COVID. Главное
«Россияне испугались»: COVID-19 отменил путешествия по стране
Продлят ли отпуск, если он выпал на нерабочие дни
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, когда вредно пить кефир Напиток отнюдь не всегда полезен.
Hi-Tech
Суд запретил в России смартфоны Samsung (полный список моделей) Показываем полный список запрещенных смартфонов
Горячие темы на Авто
И проснёмся все бохатыми. 521
Кем должен быть следующий президент? 346
опять нерабочие. 154
вечерняя тема... 103
Кино
Дава, Милохин, Пелагея снялись в новом шоу Маслякова Создатели КВН запускают новый юмористический проект «Суперлига»
Товары для дома
8 нужных предметов на кухне, которые помогут не выбрасывать еду
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Модели в СССР и сейчас: такая разница
Марк Богатырев впервые показал сына от Арнгольц
СМИ узнали, что произошло с сестрами Арнтгольц
Леди
Пенсия уходит на дрова: как выживает 75-летняя бабушка в деревне Потеряв обоих сыновей, бабушка Люба осталась совсем одна
Дом
6 ошибок в подборе дверей, которые делают интерьер безвкусным
Как хранить яблоки в домашних условиях: зима близко
7 беспроигрышных приемов для оформления ТВ-зоны в гостиной
Как выглядит трехуровневый пентхаус в Москве: много фото
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь