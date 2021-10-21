В Египте задержали робота-художницу Ai-Da. Пограничники заподозрили ее в шпионаже

Ai-Da — это первый в мире робот, который «создает современное искусство и сам им является». Ее создатель — британский галерист Эйден Меллер.
Ai-Da и созданную ею скульптуру везли в Гизу для участия в выставке Forever is Now, организованной компанией Art D'Egypt. Это будет первая в истории выставка современного искусства на фоне пирамид в Гизе. Вместе с Ai-Da конфисковали созданную ею глиняную скульптуру, основанную на интерпретации роботом загадки Сфинкса.
Какие именно вопросы возникли у таможенников к роботу, не вполне ясно. Понятно только, что в роботе увидели «угрозу безопасности». Есть версия, что они сочли Ai-Da частью некой шпионской схемы, но никаких официальных заявлений погранслужба не делала.
По словам Меллера, сначала пограничникам не понравилось, что робот оснащен модемом. Потом их внимание привлекли камеры, вмонтированные в ее глаза.
«Модем я мог убрать, но вырвать ей глаза не было никакого способа», — рассказывает он.
«Посол Британии работал всю ночь, чтобы добиться ее освобождения, но все сроки уже истекают», — сказал Меллер в беседе с газетой Times незадолго до того, как ему вернули робота.
«Позвольте мне выразиться предельно ясно. Она не шпион. Люди боятся роботов, я это понимаю. Но вся эта ситуация полна иронии, потому что смысл Ai-Da в том, чтобы привлечь внимание к злонамеренному использованию технического прогресса. А ее задержали за то, что она — робот. Наверное, ей бы понравилась ирония», — комментировал создатель Ai-Da.
Иронию робохудожница оценить не могла, поскольку на протяжении всего скандала была отключена от сети. Ее освободили поздно вечером в среду, вернув и ее скульптуру. Открытие выставки с ее участием должно состояться в четверг.