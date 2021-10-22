11:49 (мск), источник: Lenta.Ru
КВН захотели признать наследием ЮНЕСКО
Передачу КВН попросили признать аудиовизуальным наследием ЮНЕСКО.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Телепередачу «Клуб веселых и находчивых» (КВН) захотели включить в реестр аудиовизуального наследия ЮНЕСКО. Соответствующее обращение в учреждение направила группа медийных персон и участников КВН, передает ТАСС.
Авторы инициативы отметили, что КВН «несет в себе установки на гуманизацию и демократизацию взаимоотношений в социуме, открывает возможность открыто в юмористической форме обсуждать актуальные события мировой повестки и повседневной рутины, знакомой каждому человеку».
Обращение, в частности, подписали Михаил Галустян, Семен Слепаков, Дмитрий Хрусталев и другие. Президент международного союза КВН Александр Масляков, в свою очередь, отметил, что программа объединяет культуры и традиции многих поколений.
Ранее президент России Владимир Путин принял решение наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова. Как следует из указа главы государства, Масляков удостоен награды за значительный вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную работу.