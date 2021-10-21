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20:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Российским школьникам предложили бесплатный проезд за пятерки

В Улан-Удэ школьникам предложили бесплатный проезд в общественном транспорте за пятерки.

Российским школьникам в Улан-Удэ (республика Бурятия) предложили бесплатный проезд в общественном транспорте за хорошую учебу. Двое водителей маршрутки № 2 устроили такую акцию, чтобы мотивировать подрастающее поколение становиться круглыми отличниками или просто зарабатывать больше «пятерок» по разным предметам, пишет «Комсомольская правда».

Первым такую идею реализовал водитель Александр Посельский, который сам является отцом троих детей. Он разместил в микроавтобусе на своей линии № 2 объявление следующего содержания: «При предъявлении дневника с “пятеркой” проезд бесплатный». Об этом быстро узнали все горожане и похвалили добрый поступок водителя в соцсетях.

Сам же Посельский рассказал, что видел в интернете, что так иногда поступают водители автобусов в других городах. «Сразу решил, что тоже буду ребятишек с пятерками в дневниках возить бесплатно. У нас по маршруту как раз две школы. Пусть показывают отметки и ездят, радуются. А что? Я не обеднею. А детям на сладости останется», — рассказал водитель. Проезд на маршрутке в Улан-Удэ стоит 24 рубля.

Дважды прокатившись за «пятерки», бесплатно школьники смогут накопить, например, на шоколадку.

Идею подхватил еще один шофер на том же направлении — Борис Раднаев. «Я им говорю, что вожу бесплатно не круглых отличников, а тех, у кого текущие пятерки по разным предметам. Даже у хулиганистых мальчишек “пятаки” по трудам или физкультуре. Но стараются же! Везу!» — поделился водитель.

В сентябре 2021 года в Биробиджане водитель автобуса номер 26 Сергей Ушаков запустил такую же акцию с бесплатным проездом для учащихся школ. Инициатива шофера стала популярной среди молодых пассажиров, которые оказались не против так подтянуть свою успеваемость.

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