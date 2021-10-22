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11:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые определили, когда викинги открыли Америку: минимум на 471 год раньше Колумба

Поселение викингов существовало в Северной Америке, на острове Ньюфаундленд, ровно тысячу лет назад, почти за пять веков до экспедиции Колумба — таков результат исследования с применением нового метода датировки.

Копии жилища и лодки викингов в Л’Анс-о-Медоуз, поселении на острове Ньюфаундленд | Источник: Getty Images

Голландские ученые, исследовав срезы деревьев путем радиоуглеродного анализа, установили, что викинги еще в 1021 году жили на севере острова, который сейчас называется Ньюфаундленд и принадлежит Канаде.

То, что викинги первыми из европейцев добрались до Северной Америки задолго до путешествия в 1492 году Христофора Колумба, было известно давно, но точные годы существования основанных викингами поселений до сих пор никто назвать не мог.

«Большинство оценок основывалось на стилистическом анализе остатков строений и нескольких артефактов, а также на интерпретации исландских саг и устных преданий, которые были записаны лишь столетия спустя», — поясняет группа ученых из нидерландского Гронингенского университета в статье в журнале Nature.

Радиоуглеродный анализ раньше тоже применялся, но, как пишут участники нового исследования, большинство этих попыток было предпринято в 1960—1970 годы, когда методы были неточны, и те исследования дали огромный разброс дат — от IX до XI веков. Большинство специалистов считало, что викинги, скорее всего, поселились на Ньюфаундленде где-то около 1000 года.

Теперь же ученые, помимо более точных измерений и методов анализа, воспользовались как точкой отсчета следами мощной магнитной бури — и, как они утверждают, смогли точно установить год, когда были срублены деревья, из которых построили дома в поселении викингов в Л’Анс-о-Медоуз на самом севере Ньюфаундленда.

Эта магнитная буря — следствие мощного выброса радиации на солнце — произошла в 992 году.

Дальняя база

Поселение в Л’Анс-о-Медоуз, по мнению ученых, было у викингов базой, с которой они делали вылазки дальше на юг и запад, в том числе и на североамериканский континент.

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Остатки этого поселения были открыты археологами в 60-х годах прошлого века. Ученые полагают, что поселение было небольшим, в несколько десятков человек, и просуществовало максимум сто лет, скорей — меньше.

Авторы нового исследования полагают, что их открытие поможет в изучении последствий самых первых трансатлантических контактов, таких как распространение знаний и технологий, а также возможный обмен генами и патологиями.

Л’Анс-о-Медоуз (L'Anse aux Meadows) — это пока единственное известное поселение викингов в Северной Америке. Оно включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Метод радиоуглеродного анализа возраста основан на измерении остатков радиоактивного изотопа углерода 14С в биологическом материале.

Зная нормальное содержание этого изотопа в живом организме и период полураспада 14С (5700 лет), ученые могут достаточно точно установить, когда организм погиб (например, когда дерево было срублено) и перестал обмениваться углеродом с окружающей средой.

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