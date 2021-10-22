Как пройдут нерабочие дни в разных регионах России. Главное

Какие дни и где стали нерабочими
Объявляя о нерабочих днях на федеральном уровне (с 30 октября по 7 ноября), президент Владимир Путин сразу оговаривался, что на местах этот период может быть увеличен. По его словам, решение должны принимать сами регионы — на основании имеющихся у них полномочий.
В России на протяжении недель растет число заражений коронавирусом, наблюдается и рекордный рост смертности. Показатели почти каждый день ставят новые рекорды. За минувшие сутки в целом по стране выявлено 36 339 новых случаев заражения COVID-19, умерли 1 036 человек.
Медики заявляют, что ситуация с коронавирусом в стране близка к критической. В ряде регионов в больницах уже закончились места для пациентов с COVID-19. С помощью нерабочих дней власти надеются прервать цепочку распространения заболевания.
К настоящему времени с точными датами нерабочих дней определились 30 субъектах из 85. В 27 регионах они полностью совпадут с федеральными, а в трех — Москве, Подмосковье и Курской области — начнутся досрочно.
В Москве и области (где число новых заболевших в последнюю неделю не опускается ниже, соответственно, 5,7 тыс. и 2,1 тыс. человек), нерабочими будут дни с 28 октября по 7 ноября.
В Курской области антиковидные «каникулы» решили начать с понедельника, 25 октября. Закончатся они, как и везде по стране, 7 ноября. Еще один регион — Самарская область — тоже собирается выйти за пределы девяти дней, точные даты обещает назвать позже.
Регионы, где нерабочие дни не совпадают с федеральными:
- Москва (28 октября — 7 ноября)
- Московская область (28 октября — 7 ноября)
- Курская область (25 октября — 7 ноября)
Регионы, где нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября:
- Свердловская область
- Челябинская область
- Ямало-Ненецкий автономный округ
- Ульяновская область
- Краснодарский край
- Калужская область
- Башкирия
- Ивановская область
- Татарстан
- Якутия
- Омская область
- Липецкая область
- Республика Коми
- Мордовия
- Тюменская область
- Ингушетия
- Бурятия
- Марий Эл
- Псковская область
- Томская область
- Хакасия
- Амурская область
- Вологодская область
- Удмуртия
- Курганская область
- Республика Крым
- Город Севастополь
Решение о режиме нерабочих дней затронуло школы. Для существенной части регионов период с 30 октября по 7 ноября — плановый для каникул. Тем, у кого учебный график выстроен иначе, Министерство просвещения вечером 21 октября рекомендовало сдвинуть их на федеральные нерабочие дни. Одновременно им предписано скорректировать планы, чтобы учебный процесс не пострадал.
Поскольку режим нерабочих дней в разных регионах начинается в разное время, то и сроки каникул совпадают не везде. Так, в Москве и Подмосковье осенние каникулы начнутся в четверг, 28 октября, и дети таким образом получат дополнительные свободные дни.
При этом сроки каникул разнились не только в зависимости от региона, но и от формы обучения (часть школ учится по триместровой системе. — РБК). Например, в Татарстане каникулы должны были пройти с 1 по 7 ноября и менять в регионе ничего не стали. Так же решили поступить и в Екатеринбурге. А вот в Волгоградской области каникулы должны были стартовать 25 октября и завершится 31 октября, но в итоге их продлили еще на три дня (фактически на неделю. — РБК). Такими же сроки каникул будут в Белгородской, Тульской, Ивановской областях, а также в Чувашии.
В Курской области каникулы решено было начать уже 21 октября, а меньше всего будут учиться дети в Севастополе. Там оперативный штаб еще 11 октября решил распустить школьников по домам с 18 октября по 8 ноября.
Помимо школ во время нерабочих дней также не будут работать спортивные секции и кружки. Детские сады в Москве и Подмосковье уйдут на каникулы, однако для части детей организуют дежурные группы. А вот в Татарстане, например, детские сады решили и вовсе не закрывать.
Что касается вузов и средних профессиональных учебных заведений, то, например, в Москве указом Сергея Собянина им разрешено проводить занятия исключительно в дистанционном режиме. МГТУ имени Баумана приняло решение сделать нерабочие дни для всех сотрудников, ограничившись консультациями в дистанционном формате по ряду вопросов. О переходе на дистанционное обучение объявил МГУ имени Ломоносова.
Локдауны разной степени тяжести
После объявления о нерабочих днях несколько регионов ввели частичные локдауны. Самые жесткие ограничения будут в Москве и Московской области — там закрываются непродовольственные розничные магазины, стоматологические клиники, предприятия общепита, многофункциональные центры и центры госуслуг, салоны красоты, фитнес-центры, развлекательные и культурные центры.
Исключение власти сделали только для музеев и театров — и то с оговорками про QR-коды (даются привитым и недавно переболевшим) и маски у посетителей. Закрываются также кинотеатры и детские игровые комнаты.
В Севастополе закроются предприятия общепита (будут работать только навынос), салоны красоты и фитнес-центры, а также театры и кино.
Относительно «либеральный» локдаун запланировали власти Курской и Челябинской областей. В Курской области на время нерабочих дней закроются непродовольственные магазины, а в заведения общественного питания будут пускать только по QR-кодам.
В Челябинской области под ограничения попадают салоны красоты и фитнес-центры, после открытия они будут обслуживать только клиентов с QR-кодами. В торговые центры в нерабочие дни тоже будут пускать лишь обладателей QR-кодов, а предприятия общественного питания не смогут обслуживать посетителей в ночное время с 23.00 по 06.00. Фудкорты и кинотеатры в области остаются открытыми, но доступ в них по QR-кодам. Власти региона обещают сохранить использование этих кодов впоследствии на бессрочной основе.
Курорты в режиме готовности
В «туристических регионах» приготовились к притоку туристов, так как россияне любят путешествовать во время длинных выходных. Почти везде вводятся или уже введены коронавирусные ограничения.
В основном они представляют собой требование о предъявлении QR-кода при заселении в гостиницы и ограничения на экскурсии и массовые мероприятия.
Регион не закрывается для въезда туристов, однако заселиться в гостиницы, гостевые дома и хостелы в области можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации или справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, написал в Facebook министр по культуре и туризму области Андрей Ермак. Тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до даты заселения.
Ранее власти региона ввели требование об обязательном предъявлении QR-кодов при посещении предприятий общественного питания, торговых центров, крупных магазинов и фитнес-центров. В области запрещено проведение банкетов.
В регионе также приостановлено проведение досуговых и культурных мероприятий. Исключение сделано только для театров, филармоний и концертных залов при заполняемости до 50% мест. В общественном транспорте действует масочный режим.
Запрещены автобусные групповые экскурсии с участием невакцинированных либо не имеющих отрицательного ПЦР-теста, а также пешеходные экскурсии численностью больше 15 человек.
Дополнительные ограничения для местных жителей и туристов вводятся на полуострове с 25 октября года и «до особого распоряжения». При этом уже при въезде в Крым потребуется справка о вакцинации или об отрицательном тесте на коронавирус.
Бронирование и размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах региона — только при предъявлении сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного через портал госуслуг. При заселении в гостиницу примут и справку о перенесенном менее шести месяцев назад COVID-19. Гостиницам также рекомендовано требовать от клиентов отрицательные ПЦР-тесты, полученные за 72 часа до поселения.
Такие же документы потребуются при посещении заведений общественного питания, экскурсий, дискотек, клубов, парикмахерских и фитнес-центров. В регионе запрещены массовые мероприятия, действуют масочный режим и требования о соблюдении социальной дистанции.
Сотрудникам туротрасли предписано пройти вакцинацию. Залы в развлекательных учреждениях могут заполняться не более чем на 50%.
В регионе на период нерабочих дней ограничат проведение массовых мероприятий и введут систему QR-кодов. Как написал в Telegram глава региона Вениамин Кондратьев, QR-коды потребуются с 30 октября по 7 ноября для посещения ресторанов, кафе и других «досуговых учреждений», но только в городах-курортах.
К значительному притоку туристов на ноябрьские выходные, в частности, готовятся власти Сочи. Как написал мэр города Алексей Копайгородский в Telegram, загрузка гостиниц составит более 75%, санаториев — около 90%. «Единовременная загрузка курортной сферы города превысит 120 тыс. человек», — отметил он.
Решение ужесточить карантинные меры было принято 18 октября. Согласно распоряжению губернатора Алесандра Беглова, с 1 ноября в городе будет необходимо предъявлять QR-коды посетителям всех массовых мероприятий. Тогда же будет запрещено посещение театров, цирков, концертов, кинотеатров, музеев и выставок организованными группами детей и подростков.
С 15 ноября для посещения театров, цирков, концертных залов, кино, музеев и выставок планируют сделать обязательными QR-коды. С 1 декабря QR-коды будут нужны посетителям кафе и ресторанов.
Регионы «Золотого кольца»
В Костромской области 21 октября расширили перечень мест, куда будут пускать только по QR-кодам. С 30 октября, в дополнение к общепиту, музеям и местам проведения массовых мероприятий, QR-код потребуется, чтобы попасть в торговые центры, салоны красоты, парикмахерские. В гостиницах региона также смогут поселиться только те, кто вакцинирован или недавно переболел. Иностранных граждан заселяют при предъявлении отрицательного ПЦР-теста.
В Ивановской области аналогичные требования вступят в силу с 29 октября. Дополнительно на время нерабочих дней вводится запрет на обслуживание предприятиями торговли организованных групп покупателей из других регионов.
Во Владимирской области с начала октября действует запрет на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек. При этом на такие мероприятия допускаются только вакцинированные участники, которые могут доказать свой статус с помощью QR-кода или сертификата о сделанной прививке. Для доступа также принимается справка о перенесенном COVID-19.
Власти Ярославской области об ужесточении ограничений и введении QR-кодов пока не объявили.
Денис Ворошилов, Анастасия Антипова, Артем Филипенок, Елизавета Ламова, Гаяна Демурина