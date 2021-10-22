ЕС хочет ускорить признание COVID-сертификатов третьих стран

Об этом говорится в заявлении, выпущенном по итогам первого дня саммита в Брюсселе. Лидеры стран ЕС отмечают, что кампании по вакцинации в Европе «привели к значительному прогрессу в борьбе с COVID-19», однако в некоторых европейских странах ситуация «остается очень серьезной». Чтобы решить проблему, нужно «активизировать усилия по преодолению сомнений в отношении вакцинации, в том числе путем борьбы с дезинформацией, особенно в соцсетях», считают в ЕС.
«В свете развития эпидемиологической ситуации Европейский совет призывает к дальнейшей координации для облегчения свободного передвижения в ЕС и въезда в ЕС… Евросовет призывает Европейскую комиссию ускорить работу по взаимному признанию сертификатов с третьими странами», — говорится в заявлении на сайте Евросовета.
В числе других предложений:
В Европе COVID-сертификаты действуют с середины июня. Эти документы позволяют полностью вакцинированным гражданам беспрепятственно перемещаться по европейским странам, им не надо соблюдать карантин или сдавать дополнительные ПЦР-тесты. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство лекарственных средств пока не одобрили ни одну из российских вакцин, с весны они ведут проверку «Спутника V». В июле Брюссель предложил Минздраву России обсудить сотрудничество по сертификатам о вакцинации от COVID-19. В октябре посол ЕС в РФ заявил, что Москва не предоставила необходимых документов, в российском Минздраве это отрицали. Ведомство утверждает, что Россия и ЕС продолжают работать над процедурой взаимного признания сертификатов.