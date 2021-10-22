07:29 (мск), источник: ТАСС
Эксперт рассказала, что может быть пожизненным медотводом к вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Абсолютным противопоказанием к вакцинации против новой коронавирусной инфекции может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты, в остальных случаях противопоказания временные. Об этом ТАСС сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.