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07:29 (мск), источник: ТАСС

Эксперт рассказала, что может быть пожизненным медотводом к вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Абсолютным противопоказанием к вакцинации против новой коронавирусной инфекции может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты, в остальных случаях противопоказания временные. Об этом ТАСС сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

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Источник: РИА "Новости"

«Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре. Остальные противопоказания — временные», — сказала она.

Руженцова отметила, что граждане, у которых есть медотвод к вакцинации, должны особо тщательно соблюдать все имеющиеся рекомендации для профилактики заболевания, по возможности избегать мест скопления людей и контактов с теми, кто может быть больным или вирусоносителем.

«Нужно посоветоваться с лечащим врачом о возможности применения каких-либо профилактических препаратов», — добавила она.

Как ранее сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, на 15 октября в РФ вакцинация первым компонентом проведена 51 млн раз, обоими — 47,5 млн раз. Коллективный иммунитет к ковиду в России оценивается на уровне 45%.

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