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12:20 (мск), источник: Life.ru

Россияне старше 45 лет рассказали, какую работу предпочитают

Согласно результатам опроса, 51% сотрудников в таком возрасте трудятся в режиме частичной занятости.

Источник: Агентство «Москва»

Сервис «VK Работа» провёл исследование среди специалистов рабочих профессий старше 45 лет, чтобы узнать, на какие вакансии они чаще всего откликаются, какую форму занятости предпочитают и испытывают ли сложности при трудоустройстве. Результаты опроса есть в распоряжении Лайфа.

В целом по России соискатели рабочих специальностей старше 45 чаще всего откликаются на вакансии администратора со средней зарплатой 23 950 рублей, менеджера с заработной платой в размере 30 100 рублей и кассира со средним окладом 21 800 рублей. Интересно, что примерно 51% сотрудников в возрасте от 45 лет работают в режиме частичной занятости. Больше всего работающих неполный день находится в Новосибирске и Казани — там этот показатель равен 66% и 56% соответственно.

Также опрос показал, что 42% от всех откликов «синих воротничков» старше 45 лет приходится на должности, предполагающие удалённую занятость. В Москве этот показатель составляет 45%. Кроме того, примерно 18% сотрудников старше 45 лет работают, не имея опыта. Такие соискатели трудятся, например, курьерами, грузчиками или официантами. Около 6% людей старше 45 работают в двух и более местах, а 33% на данный момент в поиске трудоустройства. Помимо этого из исследования стало известно, что такие кандидаты не любят менять работу — 51% респондентов не делали этого после достижения 45 лет.

78% опрошенных уверены, что люди старше 45 лет сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Среди основных причин возникновения таких ситуаций 62% сослались на возраст, так как работодатели уверены, что более молодые сотрудники могут выполнять больший объём работы. Каждый пятый опрошенный добавил, что из-за возраста им сложнее учиться чему-то новому. Трудности адаптации в молодом коллективе отметили 10% респондентов.

38% опрошенных считают, что государство должно решить проблемы сотрудников старше 45 лет через бесплатные образовательные программы по смене сферы деятельности и поощрение работодателей, нанимающих возрастных граждан. А каждый десятый (11%) отметил, что соискатели старше 45 лет обязаны сами постоянно учиться чему-то новому и быть на волне трендов.

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