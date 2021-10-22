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11:28 (мск), источник: ТАСС

Проценко: нерабочие дни могут предотвратить несколько циклов заражений коронавирусом

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/ — По словам главного врача больницы в Коммунарке, в «красной зоне» в больницах по всей стране идет самая настоящая война.

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Источник: Агентство «Москва»

Решение ввести нерабочие дни в Москве поможет сорвать несколько циклов заражения коронавирусом в городе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

«Сегодня на утренней планерке по внутренней маршрутизации пациентов в нашей Коммунарке поймал себя на мысли: чисто по-человечески понять тех, кто хочет поскорее вернуться к нормальной жизни, без всех этих ограничений, можно, но принять как врачу нельзя. Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице — просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в “красной зоне” в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек, и многое встанет на свои места», — говорится в сообщении.

По мнению Проценко, сейчас вирус активен.

«Тому есть несколько объяснений, чуда не произошло, пандемия не испарилась, антиваксеры и прочие принципиальные борцы против элементарных мер безопасности вносят свой существенный вклад в развитие эпидситуации», — говорится в сообщении.

Сейчас без паузы никак нельзя, тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет. При втором варианте все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом.
Денис Проценко

Ранее сообщалось, что власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе и области будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а также организации сферы услуг, школьники уйдут на каникулы.

Также с 28 октября в Москве и области QR-коды будут необходимы для посещения театров и музеев, которые в нерабочие дни закрывать не планируется, они продолжат работать, но их посещаемость будет ограничена 50% от максимальной. С 8 ноября разрешенную посещаемость увеличат до 70%.

Справка
Нерабочие дни: как будет жить Москва с 28 октябряГлавная задача дополнительных ограничений — разорвать максимальное количество цепочек заболеваемости.
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