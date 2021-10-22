Проценко: нерабочие дни могут предотвратить несколько циклов заражений коронавирусом

Решение ввести нерабочие дни в Москве поможет сорвать несколько циклов заражения коронавирусом в городе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
«Сегодня на утренней планерке по внутренней маршрутизации пациентов в нашей Коммунарке поймал себя на мысли: чисто по-человечески понять тех, кто хочет поскорее вернуться к нормальной жизни, без всех этих ограничений, можно, но принять как врачу нельзя. Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице — просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в “красной зоне” в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек, и многое встанет на свои места», — говорится в сообщении.
По мнению Проценко, сейчас вирус активен.
«Тому есть несколько объяснений, чуда не произошло, пандемия не испарилась, антиваксеры и прочие принципиальные борцы против элементарных мер безопасности вносят свой существенный вклад в развитие эпидситуации», — говорится в сообщении.
Сейчас без паузы никак нельзя, тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет. При втором варианте все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом.
Ранее сообщалось, что власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе и области будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а также организации сферы услуг, школьники уйдут на каникулы.
Также с 28 октября в Москве и области QR-коды будут необходимы для посещения театров и музеев, которые в нерабочие дни закрывать не планируется, они продолжат работать, но их посещаемость будет ограничена 50% от максимальной. С 8 ноября разрешенную посещаемость увеличат до 70%.