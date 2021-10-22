Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Жительница Турции признана самой высокой женщиной в мире (фото) До этого ей принадлежал титул самого высокого в мире подростка
Фоторепортажи
11Как выглядят самые известные стены в мире
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
12:38 (мск), источник: РБК

В Белоруссии отменили масочный режим после слов Лукашенко о «намордниках»

Минздрав объявил о введении масочного режима и социальной дистанции по всей Белоруссии две недели назад. Глава государства раскритиковал это решение. «Почему подняли гвалт на всю страну?» — задавался вопросом Лукашенко.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
13:03 (мск)Аналитики оценили влияние локдаунов в Москве и Подмосковье на рост экономики России
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Министерство здравоохранения Белоруссии отменило требование об обязательном масочном режиме для граждан в условиях распространения коронавируса COVID-19. Разъяснения о документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале, представила пресс-служба ведомства в Telegram.

Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен.
Министерство здравоохранения Белоруссии

9 октября белорусский Минздрав сообщил, что во всех регионах страны наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация. В связи с этим ведомство объявило о введении масочного режима и социальной дистанции по всей Белоруссии. Это первый случай за все время пандемии, когда масочный режим решили ввести сразу во всех регионах. Осенью прошлого года он уже действовал повсеместно, в том числе в Минске, но требование по очереди вводили отдельные регионы. Кроме того, раньше за несоблюдение ограничений отвечали только юрлица. Организацию могли оштрафовать, а вот для граждан никакого наказания не предусматривалось. Теперь в правила внесли изменение: за нарушение установленных мер безопасности могут ответить и сами нарушители.

В Минздраве сообщали, что правила ношения масок и соблюдения социальной дистанции будут действовать в том числе при посещении магазинов, общепита, театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек, а также в общественном транспорте, включая такси.

19 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по эпидемиологической ситуации раскритиковал чиновников за ужесточение мер против COVID-19 и введение штрафов. «Если вы к президенту спокойно заходите, то зачем же вы издеваетесь над людьми? Ко мне действительно ни один человек никогда не приходил в намордниках, не спрашивал, вакцинирован или нет, ПЦР-тесты не делали», — сказал он.

Лукашенко также обратил внимание на проверки соблюдения масочного режима. «Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима? Щупаете везде, даже женщин не щадя», — заявил президент.

Глава государства пригрозил чиновникам, что им «мало не покажется», если жалобы граждан на действия властей из-за ситуации с коронавирусом перерастут в политическую проблему. Он указал на необходимость соблюдения мер и наращивания темпов вакцинации, но отметил, что людей нужно просить, а не заставлять.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин сделал заявление, касающееся скорого роста цен на продукты
Названа причина смерти Дмитрия Галицкого
Песков назвал основную проблему низких темпов вакцинации
Соблюдение антиковидных мер будут отслеживать через соцсети
Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора на съемках
Проценко оценил введение нерабочих дней в Москве
В Роспотребнадзоре назвали главное противопоказание к вакцинации
Смертность и заболеваемость от COVID в России обновили рекорды
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, когда вредно пить кефир Напиток отнюдь не всегда полезен.
Hi-Tech
Суд запретил в России смартфоны Samsung (полный список моделей) Показываем полный список запрещенных смартфонов
Горячие темы на Авто
опять нерабочие. 563
И проснёмся все бохатыми. 541
Кем должен быть следующий президент? 351
По поводу расхода. 119
Кино
Гузеева рассказала о самочувствии после выписки из больницы 62-летняя актриса вышла на связь в эфире шоу «Пусть говорят»
Товары для дома
8 нужных предметов на кухне, которые помогут не выбрасывать еду
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 299
Все обижают моего ребёнка. Как быть? 171
Новые блюда... 163
Не умеешь готовить-развод? 143
Леди
В моде худи и шубы: что носить, если вам уже за 40 (фото) Рассматриваем образы селебрити
Дом
6 ошибок в подборе дверей, которые делают интерьер безвкусным
Как хранить яблоки в домашних условиях: зима близко
7 беспроигрышных приемов для оформления ТВ-зоны в гостиной
Как выглядит трехуровневый пентхаус в Москве: много фото
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь