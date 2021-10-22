В Белоруссии отменили масочный режим после слов Лукашенко о «намордниках»

Министерство здравоохранения Белоруссии отменило требование об обязательном масочном режиме для граждан в условиях распространения коронавируса COVID-19. Разъяснения о документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале, представила пресс-служба ведомства в Telegram.
Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен.
Министерство здравоохранения Белоруссии
9 октября белорусский Минздрав сообщил, что во всех регионах страны наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация. В связи с этим ведомство объявило о введении масочного режима и социальной дистанции по всей Белоруссии. Это первый случай за все время пандемии, когда масочный режим решили ввести сразу во всех регионах. Осенью прошлого года он уже действовал повсеместно, в том числе в Минске, но требование по очереди вводили отдельные регионы. Кроме того, раньше за несоблюдение ограничений отвечали только юрлица. Организацию могли оштрафовать, а вот для граждан никакого наказания не предусматривалось. Теперь в правила внесли изменение: за нарушение установленных мер безопасности могут ответить и сами нарушители.
В Минздраве сообщали, что правила ношения масок и соблюдения социальной дистанции будут действовать в том числе при посещении магазинов, общепита, театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек, а также в общественном транспорте, включая такси.
19 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по эпидемиологической ситуации раскритиковал чиновников за ужесточение мер против COVID-19 и введение штрафов. «Если вы к президенту спокойно заходите, то зачем же вы издеваетесь над людьми? Ко мне действительно ни один человек никогда не приходил в намордниках, не спрашивал, вакцинирован или нет, ПЦР-тесты не делали», — сказал он.
Лукашенко также обратил внимание на проверки соблюдения масочного режима. «Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима? Щупаете везде, даже женщин не щадя», — заявил президент.
Глава государства пригрозил чиновникам, что им «мало не покажется», если жалобы граждан на действия властей из-за ситуации с коронавирусом перерастут в политическую проблему. Он указал на необходимость соблюдения мер и наращивания темпов вакцинации, но отметил, что людей нужно просить, а не заставлять.