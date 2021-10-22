Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 октябряКрушение на вокзале Монпарнас, основание ОКБ «Туполев» и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
11:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобрнауки порекомендовало вузам перевести студентов на удаленку в нерабочие дни

Российские вузы могут перевести студентов на удаленное обучение или самостоятельную работу в период нерабочих дней. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобрнауки.

Источник: Агентство «Москва»

«В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий… При этом самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний», — говорится в сообщении.

Ранее некоторые московские вузы объявили об ограничениях на время нерабочих дней. МГУ им. М. В. Ломоносова переходит на дистанционную работу, МГТУ им. Н. Э. Баумана в эти дни будет закрыт. Минпросвещения разрешило колледжам по всей стране уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Борьба валдайских мальчиков
Что известно о новой мутации коронавируса, выявленной в России
Проценко прокомментировал введение нерабочих дней из-за COVID
«Погибла почти вся смена»: на заводе под Рязанью ищут выживших
Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора на съемках
В Роспотребнадзоре назвали главное противопоказание к вакцинации
Мошенники активизировались на фоне новых ограничений из-за COVID
Непривитым туристам не советуют путешествовать по России
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, когда вредно пить кефир Напиток отнюдь не всегда полезен.
Hi-Tech
Суд запретил в России смартфоны Samsung (полный список моделей) Показываем полный список запрещенных смартфонов
Авто
Илон Маск все же построит огромные тоннели под Лас-Вегасом Власти Невады одобрили планы по строительству подземных дорог, по которым пассажиров будут возить на «Теслах»
Кино
Башаров заявил о попытках Сафронова вернуться в шоу экстрасенсов Ведущий признался, что перестал общаться с бывшим коллегой
Товары для дома
8 нужных предметов на кухне, которые помогут не выбрасывать еду
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 242
Все обижают моего ребёнка. Как быть? 168
Новые блюда... 144
динозавры труда 116
Леди
В моде худи и шубы: что носить, если вам уже за 40 (фото) Рассматриваем образы селебрити
Дом
6 ошибок в подборе дверей, которые делают интерьер безвкусным
Как хранить яблоки в домашних условиях: зима близко
7 беспроигрышных приемов для оформления ТВ-зоны в гостиной
Как выглядит трехуровневый пентхаус в Москве: много фото
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь