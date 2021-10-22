Минобрнауки порекомендовало вузам перевести студентов на удаленку в нерабочие дни

«В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий… При этом самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний», — говорится в сообщении.
Ранее некоторые московские вузы объявили об ограничениях на время нерабочих дней. МГУ им. М. В. Ломоносова переходит на дистанционную работу, МГТУ им. Н. Э. Баумана в эти дни будет закрыт. Минпросвещения разрешило колледжам по всей стране уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября.