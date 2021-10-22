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11:56 (мск), источник: Ведомости

В России вновь зафиксировали максимум заболевших и умерших от COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 37 141 случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Смертность от коронавируса за сутки также установила новый антирекорд — 1064 случая после 1036 смертей днем ранее.

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Источник: AP 2021

Всего в России выявили 8 168 305 случаев заражения коронавирусом. 7 117 060 человека выздоровели от коронавируса, 228 453 — скончались.

В Москве за сутки выявили 8166 случаев заражения коронавирусом, днем ранее было 7897. За сутки 1634 человека были госпитализированы, 678 пациентов находятся на ИВЛ. Наиболее высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 3233 случая, Московской области — 2428, Самарской области — 948, Нижегородской области — 749, Воронежской области — 721.

Суточная заболеваемость COVID-19 в стране начала расти в середине сентября. На этом фоне власти объявили дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими с сохранением зарплат. Регионы получили право самостоятельно принимать решение о продлении «нерабочих дней». Так, в Москве они объявлены с 28 октября по 7 ноября, а в Пермском крае и Нижегородской области с 25 октября.

С предложением объявить нерабочие дни выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Также она предложила снова ввести QR-коды для вакцинированных и переболевших граждан. Это предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

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