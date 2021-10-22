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13:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Угадайте название: короткий тест о российских городах

22 октября 1990 года городу Горькому было возвращено его историческое название — Нижний Новгород.

Пройдите наш короткий тест и узнайте, помните ли вы старые названия российских городов.

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Анна Лысенко

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

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