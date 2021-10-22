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13:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Художественное бритье затылков в Индии

Два брата в индийском Манди Дабвали открыли салон, где занимаются художественным бритьем затылков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отец хотел, чтобы они стали водителями грузовика, как и он сам, но у братьев другие планы на будущее.

Поначалу в своем салоне они брили затылки бесплатно, но теперь клиенты приезжают к ним сами. Братья планируют участвовать в международных конкурсах парикмахерского искусства и надеются, что Индия сможет ими гордиться.

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