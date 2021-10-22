Капитан из США обнаружил зуб мегалодона размером с ладонь

Капитан небольшой лодки из Флориды, выполняющий частные рейсы, обнаружил зуб мегалодона длиной больше 15 сантиметров, сообщает WWSB-TV.
Мегалодоны — это вымершие гигантские акулы, которые появились в морях примерно 23 миллиона лет назад, а вымерли 2,6 млн лет назад. Считается, что внешне они были похожи на увеличенную во много раз песчаную акулу.
Мегалодоны были одними из самых больших рыб всех времён. Они достигали в длину 15 метров и весили в среднем 30−35 тонн. Такие гигантские хищники питались мелкими китообразными, сиренами, ластоногими и большими рыбами. Сила укуса наиболее крупных мегалодонов достигала 10,8 тонн и позволяла вскрыть грудную клетку небольшого кита.
Майкл Настасио из компании Black Gold Fossil Charters находит зуб мегалодона не впервые. В прошлом году он нашел экземпляр немного меньшего размера.
Последняя находка стала самой крупной в районе города Венис за 10 лет.