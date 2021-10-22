Звягинцев: действия «антиваксеров» напоминают мне времена Третьего рейха

«Я выступаю за вакцинацию. Действия “антиваксеров” напоминают мне времена Третьего рейха, когда Гитлер запрещал делать прививки. Он говорил о том, что нужно запретить проводить на оккупированных территориях какие-либо гигиенические акции, потому что прививки должны делаться только немцам. Это какое-то мракобесие. Я сам привился и привил всю свою семью. Считаю, что это должен сделать каждый, кто хоть немного думает о себе и близких», — заявил Звягинцев.
По его словам, «антиваксеры» поступают очень подло.
«Сейчас этот вирус все агрессивнее, все больше людей погибают. “Антиваксеры” поступают подло к своему народу. Их действия схожи с крайней степенью безответственности. Говорить о том, что не нужно делать прививки, это фактически гнать людей на смерть. Коронавирус становится все мощнее, поэтому для своей безопасности и безопасности своих близких лучше привиться вакциной», — заключил он.
Звягинцев подчеркнул, что коронавирус становится все мощнее, поэтому на данный момент лучшим средством защиты является вакцинация.