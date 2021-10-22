13:40 (мск), источник: BBC News Русская служба
В Испании нашли рыбу весом под две тонны. Видео
Гигант запутался в рыболовных сетях.
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У побережья Сеуты местные рыбаки обнаружили запутавшуюся в сетях гигантскую рыбу-солнце. Прибывшим на место биологам пришлось поднимать ее на борт с помощью крана.
Гигантская рыба оказалась слишком тяжелой для специальных весов. Согласно библиографии, представитель такого вида может весить две тонны.
После того как биологи провели измерения и взяли образцы ДНК, рыбу отпустили на волю.