14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
В рубине обнаружили следы древнейшей жизни на Земле
Это остатки микроорганизмов, похожих на цианобактерии.
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Ученые обнаружили рубин возрастом 2,5 миллиарда лет назад, который содержит следы ранней жизни на Земле.
Камень стал «ловушкой», сохранившей кусочки графита, который, по словам ученых, имеет биологическое происхождение. Это остатки какого-то древнего микроорганизма, существовавшего еще до появления на планете многоклеточной жизни, говорится в исследовании, опубликованном в Ore Geology Reviews.
«Графит внутри этого рубина действительно уникален. Мы впервые видим доказательства древней жизни в рубиновых породах», — сказал геолог Крис Якимчук из Университета Ватерлоо в Канаде.
Рубины — это разновидность корунда, кристаллического α-оксида алюминия. Они формируются под воздействием высоких температур и давления на тектонических границах Земли. Камни приобретают красный оттенок благодаря присутствию редкого элемента хрома — чем его больше, тем краснее камень.
Якимчук и его команда изучали рубины в Гренландии, где находится одно из старейших известных месторождений этого минерала. Они пытались лучше понять процессы образования корунда. Здесь они и нашли камень с включениями доисторического графита.
Графит может образовываться как в результате химических и минеральных процессов, так и в результате биологических. Ученые различают их по изотопам углерода. Углерод-14, который используют для датирования археологических находок, формируется абиотически в атмосфере Земли. А вот углерод-12 встречается в живых организмах. Именно его и обнаружили исследователи в графите, включенном в рубин.
Скорее всего, камень сохранил следы мертвых микроорганизмов, таких как цианобактерии, говорят ученые.
Анна Лысенко