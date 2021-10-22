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15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Израиле обнаружены мозаичные полы потерянной церкви апостолов

Ученые детально изучат находку только в следующем году.

Источник: CSAJCO

Археологи в Израиле обнаружили мозаичные полы утраченной легендарной базилики, предположительно построенной над домом апостолов Петра и Андрея недалеко от Тивериадского озера.

Находка была сделана в местности, где, как считается, находилась рыбацкая деревня Вифсаида, упомянутая в Библии. Археологи изучают ее с 2016 года. Руины базилики размером 27 на 16 метров они обнаружили два года назад.

Теперь же исследователи смогли определить место большой апсиды — алтарной части храма, а также нашли две надписи, сообщает исследовательский центр CSAJCO. Меньшая надпись упоминает дьякона и строительство базилики. В большей надписи упоминается епископ в контексте реконструкции здания.

Известно, что в VIII веке церковь еще действовала. В 724 году баварский епископ по имени Виллибальд посетил святые места вдоль Тивериадского озера во время своего паломничества на Святую Землю. Он сделал запись: «И оттуда они пошли в Вифсаиду, родину Петра и Андрея, где теперь церковь на месте их дома».

До наших дней сохранились внешние стены базилики высотой до 1 метра. В них не обнаружено ни одного проема. Не исключено, что руины церкви в средние века переоборудовали под сахарный завод. Его строителей мало интересовали мозаики, поэтому они оказались погребенными под слоями мусора.

Вероятно также, что остатки церкви были намеренно ограждены стеной после того, как она была разрушена во время землетрясения 749 года. Базилику очистили от обломков и обновили. Для региона, где было заброшено немало церквей, это редкость, что говорит об особом значении этого храма.

В следующем году работы на этом месте возобновятся. Ожидается, что будут раскопаны все постройки деревни римского периода, а базилика будет изучена полностью.

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