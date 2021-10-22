15:47 (мск), источник: Ведомости
В Кремле рассчитывают «прервать цепочки заражений» COVID-19 в нерабочие дни
Введение жесткого локдауна сейчас не рассматривается, сказал Песков.
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Введенный в России режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября позволит, согласно заключениям экспертов, «прервать цепочки заражений» коронавирусом, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не стал давать прогноз по эффекту, так как «каких-то однозначных цифр не существует», но отметил, что при принятии решения взвешивались все факторы — в том числе динамика прироста больных, которые ложатся в больницы.
«Мы хуже, чем ряд европейских стран, проходим вакцинацию, меньше людей вакцинируется. И на фоне возникновения новых, более агрессивных штаммов соответственно больше людей заболевают. Это та реальность, которая сейчас имеет место быть», — сказал пресс-секретарь президента, подчеркнув, что со стороны государства выработаны протоколы лечения, наработан опыт по увеличению койко-мест, увеличен производственный потенциал по средствам индивидуальной защиты и др.
Недостаточный уровень вакцинации также добавляет неопределенности относительно траектории развития пандемии, считает Песков. «Нет ни одного человека, который с большой долей уверенности может предсказать траекторию развития пандемии и траекторию развития пандемии в нашей стране с учетом недостаточного уровня вакцинации населения. Такого человека нет. Поэтому и отвечать на такие вопросы невозможно», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения жесткого локдауна.
Говоря о мерах поддержки населения, Песков напомнил, что сейчас действуют точечные меры поддержки в отношении одиноких матерей, родителей, семей с детьми. «Это целый ряд мер поддержки, который действует на постоянной основе и не нужно об этом забывать. Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается», — пояснил он.
Ранее в интервью «Известиям» Песков назвал решение о введении режима нерабочих дней вынужденным: «Это связано с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. Пандемия продолжается. Это может нравиться или не нравиться, но деваться некуда».
После отмены жесткого локдауна власти регионов выборочно вводили и отменяли те или иные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. Как отмечал в марте 2021 г. президент России Владимир Путин, многие страны мира, включая европейские, весной этого года вновь вводили жесткие ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. В России такие меры не вводятся, подчеркивал президент. К примеру, 21 октября в австралийском Мельбурне завершился самый продолжительный в мире локдаун — он длился почти 9 месяцев. При этом власти сохранили ряд ограничений.
19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить в России нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах — с 23 октября — в зависимости от количества новых заболевших COVID-19. 20 октября президент России Владимир Путин поддержал эту идею. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Момент для объявления новых антиковидных мер был выбран не случайно. Суточный прирост умерших от коронавируса на 19 октября стал пиковым с начала пандемии — 1015 человек, а количество заразившихся достигло 33 740, сообщал федеральный оперштаб.
В Москве по указу мэра Сергея Собянина нерабочие дни введут раньше — с 28 октября по 7 ноября. В период нерабочих дней москвичи смогут гулять по улицам и паркам без QR-кодов, однако рестораны, спортзалы, торговые центры и салоны красоты работать не будут. Посещать театры и музеи можно будет при их заполняемости наполовину, в масках и с QR-кодами.
Жители Москвы старше 60 лет и те, кто страдают хроническими заболеваниями, с 25 октября до 25 февраля 2022 г. должны будут соблюдать «домашний режим». Ограничения также затронули работодателей. Их обязали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, а также всех старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Дарья Савенкова