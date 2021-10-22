В Москву, на юг и за границу: куда россияне уедут на время локдауна

Согласно опросу Туту.ру (есть у Forbes Life), треть россиян на длинных праздниках останутся дома. 41% опрошенных рассказали, что в нерабочие дни будут работать. Зато 7% респондентов, напротив, планировали провести праздники дома, но теперь обязательно уедут подальше от локдауна.
В первый час после новости о возможном введении нерабочих дней поисковые запросы на авиабилеты выросли на 130% по сравнению с предыдущим часом, об этом ТАСС рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Увеличение спроса заметили и в Aviasales — почти на 50%. При этом 67% пользователей покупают билеты по России. Страны-лидеры по поисковым запросам за пределами России: 10% — Турция, 2% — Египет и ОАЭ, по 1,5% — у Венгрии, Кипра, Греции и Грузии.
По данным Tutu.ru, спрос на перелеты по России вырос в 1,5 раза.
В лидерах — Москва: столицу планируют посетить 22% туристов, несмотря на то, что в городе будут закрыты рестораны и магазины, а в музеи и театры получится попасть только с QR-кодами. Второе и третье место заняли Санкт-Петербург и Сочи. Также в списке популярных направлений Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Тюмень. В Симферополь и Калининград путешественники едут подышать морским воздухом. В Краснодар и Ростов-на-Дону — за теплой погодой и интересными гастрономическими проектами. Екатеринбург привлекает своими музеями и стрит-артом. В Минеральные Воды и Тюмень часто ездят на термальные источники.
В этом году количество бронирований на ноябрьские праздники выше, чем в прошлом, подтверждают в пресс-службе портала для планирования путешествий Ostrovok.ru. Аналитики сервиса связывают это с более удачно совпавшими датами в 2021 году (четыре выходных подряд с 4 по 7 ноября). Но и объявление нерабочих дней оказало влияние. Количество бронирований в городах России на 30 октября — 7 ноября на Ostrovok.ru оказалось в три раза выше, чем за аналогичный период в прошлом году. По зарубежным направлениям рост составил примерно на 30%.
Алексей Матушкин, генеральный директор Booking.com в России, отмечает, что растет интерес к неочевидным местам для путешествий внутри страны. В десятке самых популярных направлений, по данным компании, оказались, например, Нижний Новгород и Ярославль. Матушкин связывает это с тем, что многие путешественники не хотят оказаться на переполненном популярном курорте, поэтому выбирают более уединенные места. Значение имеют и ограничения, введенные в регионе: например, для заселения в отели Ярославской и Нижегородской областей пока не требуется прививочный сертификат или ПЦР.
Что касается Краснодарского края, здесь снять номер в отеле без QR-кода не получится. При этом спрос на гостиницы все равно очень высок. Директор по маркетингу отеля Green Flow на курорте «Роза Хутор» Светлана Петреченко отмечает, что на предстоящую нерабочую неделю загрузка отеля составляет 100%:
До объявления нерабочих дней загрузка приближалась к 90%, но как только появилась информация о выходных, все оставшиеся номера были тут же забронированы.
В основном гости планируют провести в отеле два-три дня.
Ожидаемо подросли и цены. По данным Tutu.ru, средний чек за перелет по России вырос на 8,6% после объявления нерабочих дней. На популярных направлениях рост еще более существенный: цена авиабилетов в Санкт-Петербург увеличилась почти на 30%.
Среди зарубежных направлений лидируют Узбекистан, Армения, Турция, Киргизия, Азербайджан, Молдова, Белоруссия, Кипр, Казахстан и Египет. Эксперты Tutu.ru связывают это с неизменной популярностью ближнего зарубежья: многие люди, пользуясь длинными «каникулами», решили съездить домой или к родственникам.
Туроператоры подтверждают рост интереса к пакетным турам. В пресс-службе «TUI Россия» Forbes Life рассказали, что спрос увеличился примерно на 20%.
Самые популярные направления — Египет, Турция, Куба и Мальдивы. Причин для такого выбора три: теплое море, обширная полетная программа (вылета не придется ждать несколько дней) и приемлемые условия въезда. Например, Турция и Египет признают «Спутник V»; для въезда на Мальдивы не обязательна вакцинация — потребуется только тест, сделанный не ранее, чем за 96 часов до прибытия в страну; а на Кубе туристы должны будут стать экспресс-тест прямо при заселении в отель: результат будет готов уже через несколько минут.
По данным OneTwoTrip, предоставленным Forbes, доля заказов по заграничным направлениям в период с 30 октября по 7 ноября 2021-го составляет 10%.
Наиболее часто приобретаются авиабилеты в Турцию (23%), Армению (15,8%), Киргизию (9,7%), Кипр (4,8%) и Узбекистан (4,5%).
В прошлом году лишь 4% заказов в первой неделе ноября приходились на зарубежные направления. «Не все страны, которые доступны сейчас, были открыты для российских туристов на тот момент, а количество международных авиарейсов только начинало увеличиваться, — объясняет руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова. — Закономерно, что средняя стоимость авиабилетов сейчас ниже почти на 60%, чем год назад, и составляет 9200 рублей за перелет в одну сторону».
Логично, что от режима нерабочих дней больше всего выигрывают заграничные курорты, где практически нет ограничений и функционирует вся инфраструктура. В первую очередь это Турция и Египет. Цена на недельный отпуск в Турции с 1 по 7 ноября в отеле 5* по системе «все включено» начинается от 67 700 рублей на двоих (по данным «TUI Россия»). Египет при тех же вводных обойдется в два раза дороже — от 133 800 рублей. 10 ночей на Кубе с вылетом 28 октября будут стоить минимум 225 149 рублей за двух туристов. Лидер по цене — Мальдивы: от 274 209 за 7 ночей на базе завтраков.
Самая популярная категория размещения за рубежом, по данным Ostrovok.ru, — четырехзвездочные отели, которые бронируют по средней цене 9800 рублей (на 10% ниже, чем в 2020 году). «Снижение средней стоимости связано с укреплением рубля относительно доллара — в прошлом году в эти дни доллар держался на уровне 77−78 рублей, в этом году курс варьируется на уровне ниже 72 рублей», — прокомментировали в пресс-службе сервиса. На российские отели цены, напротив, выросли. В среднем туристы чаще всего бронируют отели на ноябрьские праздники в трехзвездочных гостиницах за 3650 рублей (на 16% дороже, чем год назад).
Куда еще можно поехать на ноябрьские праздники, учитывая эпидемиологическую ситуацию и ограничения в регионе, — в подборке Forbes Life.
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