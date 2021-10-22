Роспотребнадзор подтвердил приход варианта коронавируса AY.4.2 в Москву

Это «одно из множества» ответвлений линии дельта-штамма, выявленное британскими исследователями. AY.4.2 содержит две мутации в спайковом белке, которые помогают ему лучше проникать в клетки — предполагается, что это обеспечит повышенную заразность.
По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, выявленные единичные изоляты вируса из Московского региона «имеют все значимые генетические отличия, присущие новой ветви AY.4.2, включая две вышеуказанные мутации».
Об обнаружении нового штамма в России Хафизов сообщил еще в четверг, но тогда не уточнял, откуда взяты образцы. Инфекционист, сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич рассказала, что речь идет о трех случаях — два в Твери и один в Санкт-Петербурге. Она обратила внимание, что петербургский геном был секвенирован еще в сентябре — когда AY.4.2 в России циркулировать не мог. По мнению Станевич, Роспотребнадзор мог не учесть погрешности работы специального алгоритма PANGO, который изучает все штаммы, секвенированные в России.
«Стандартные алгоритмы анализа пока, возможно, не учитывают наличия двух ключевых мутаций в гене S-белка (Y145H и A222V). Однако дополнительные скрипты, созданные биоинформатиками ЦНИИЭ, гарантированно выявляют их наличие в геноме патогена. Потому хотели бы заверить, что образцы из Твери и Санкт-Петербурга действительно не имеют таких замен, и эксперты Роспотребнадзора осведомлены об этом», — добавил Камиль Хафизов.