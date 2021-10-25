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09:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Утепляемся к зиме: самые трендовые товары сезона по суперценам

Настало время согреваться и приобретать вещи для себя и для дома, которые помогут пережить холода с комфортом и уютом. Мы собрали для вас самые трендовые товары с АлиЭкспресс, которые сейчас пользуются самым большим спросом. А еще мы искали для вас скидки и быструю доставку. Особо отметим, что уже 28-го октября начинается разогрев 11.11 — главной распродажи года на AliExpress, когда тысячи товаров будут продаваться по самым выгодным ценам с самыми большими скидками.

Зима близко, а потому настало самое время утеплить себя и свой дом, чтобы с комфортом переждать холода. А чтобы вам было легче выбрать самое нужное — мы составили для вас список самых популярных сезонных товаров на АлиЭкспресс, которые сейчас пользуются самым большим спросом, а также продаются по хорошей цене. Не забудьте, что дополнительные купоны и бонусы также помогут вам сэкономить средства. Только поторопитесь, популярные товары быстро разбирают.

Утепленные зимние колготки

Оставаться модной и женственной можно даже зимой в условиях суровых холодов. Именно для этого были придуманы утепленные женские колготки. Они не увеличивают объемы и выглядят очень натурально, при этом не дают замерзнуть, даже в лютый мороз. На выбор предлагается две модели с обычным двойным уплотнением для осени и плюшевым “мохнатым” утеплителем для зимы. Кроме того, можно выбрать разные размеры и расцветки. 

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В отзывах пишут:
  • Офигенные! Единственный их минус - в области стопы нет теплого начеса, там обычный плотный капрон, в остальном суперские колготки, очень теплые, резинка удобная и хорошо держится, запаха нет, рекомендую.
Утепленные зимние колготки
“Меховые” мужские джинсы

Наконец-то пришел тот момент, когда можно не выбирать между вариантами: замерзнуть или надеть кальсоны. Специально созданные для холодов утепленные мужские джинсы изнутри имеют флисовую подкладку, а потому отлично сохраняют тепло и не дают замерзнуть даже в суровые холода. При этом джинсы выглядят очень стильно и современно. А еще они хорошо тянутся и подходят практически для любой фигуры. 

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В отзывах пишут:
  • Пришло быстро. Уже брала мужу (рост 182 см, вес 90 кг) , попросил еще, ему очень понравились. Относил всю зиму. В прошлый раз брала темного цвета. Качество отличное. Рекомендую.
“Меховые” мужские джинсы
Милая теплая пижама с рисунком

Согреться холодными ночами поможет мягкая и уютная фланелевая пижама с забавной мультяшной аппликацией. Очень качественный комплект можно приобрести в разных цветах и размерах. Штаны имеют удобную высокую талию, а резинки довольно свободные и нигде не жмут. 

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  • Очень милая, мягкая, теплая и приятная на ощупь пижамка! На рост 160 см, вес около 45-47 брала XL, ни больше, ни меньше, все отлично подошло! Пришло быстро. Упаковка хорошая, безопасная. В подарок положили розовую неоновую резиночку. В общем, советую!
Милая теплая пижама с рисунком
Хай-тек жилетка с подогревом

Во всех отношениях идеальное решение для холодной погоды. Супер хай-тек жилетка со встроенным подогревом в 9 местах. Работает это чудо техники от встроенного USB, который легко подключается к пауэрбэнку. Имеет несколько режимов нагрева, которые просто регулируются с помощью специальной кнопки. 

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В отзывах пишут:
  • Товар привезли быстро. Выполнен качественно. Все работает. Кнопка прямо на груди, можно даже наощупь найти под курткой. Нагревательные элементы располагаются как на рисунке. Шею прогревает хорошо.
Хай-тек жилетка с подогревом
Оригинальное миди-платье с длинным рукавом

Классное миди-платье с длинным рукавом, пышной юбкой и оригинальными декоративными ремнями не зря стало лидером продаж среди женской одежды на АлиЭкспресс. Качественный покрой, приятный и легкий материал, интересный и женственный дизайн сделали его одним из самых популярных товаров. Платье подходит абсолютно всем девушкам вне зависимости от возраста и стиля, а еще его можно приобрести с быстрой доставкой Плюс. Единственный момент - платье маломерит, так что в отзывах советуют брать сразу на пару размеров больше. 

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В отзывах пишут:
  • Прекрасное платье! На рост 172см  думала, что возьму M-L, но почитала отзывы и в итоге взяла взяла XXL, и правильно сделала! Даже XXL короче, чем должно было быть, поэтому берите платье на 2-3 размера больше своего. Сама ткань немного шуршит, рукава большие, но это плюс! В целом смотрится очень хорошо.
Оригинальное миди-платье с длинным рукавом
Незаменимая осенняя парка

Удобная, ветрозащитная и влагоотталкивающая удлиненная парка для женщин - это настоящий хит сезона на АлиЭкспресс. Двойная молния, глубокие карманы на застежке, капюшон и уплотненные манжеты. В наличие есть разные размеры и цвета, а быстрая доставка Плюс сделает покупку еще выгоднее. 

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В отзывах пишут:
  • Очень понравилось, качество отличное, фурнитура, все супер! На дочку рост 172, вес 60 кг, отлично подошел размер 46, обычно берем 42-44, рукав не короткий, плечи на месте и вообще очень хорошо село. Очень довольны!
Незаменимая осенняя парка
Оригинальные перчатки со зверями

Отличный пример того, что теплые вещи могут быть очень милыми. Пушистые, теплые и очень приятные перчатки из искусственного меха можно носить как с открытыми пальцами, так и в виде варежек. Оригинальности этому необходимому аксессуару добавляют милые расцветки и вышитые мордочки животных. 

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В отзывах пишут:
  • Варежки классные, но на небольшую руку. Дочке очень понравились. Упаковка целая. Продавцу спасибо .Рекомендую.
Оригинальные перчатки со зверями
Удлиненный и теплый мужской пуховик

Удлиненная приталенная осенне-весенняя куртка-пуховик создана специально для тех, кто ценит удобство, стиль и качество. Двойная молния, пять застегивающихся карманов, ветрозащитные манжеты, отстегивающийся воротник, согревающая вставка на спине, а еще в качестве приятного бонуса - быстрая доставка из России. Разные размеры и цвета позволят выбрать нужную модель специально по вашему вкусу. 

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  • Отличное качество! Никаких дефектов. Ткань плотная, водоотталкивающая. Не блестящая, приятная на ощупь. Цвет темно-зеленый (Army green). При комнатном освещении кажется черным. Очень теплая, и довольно увесистая. На мой рост 187 см и вес 70 кг идеально сел 3XL размер. Этот размер посоветовал продавец. Рукава не в притык. Запас имеется. Фасон больше облегающий. Длина почти до колен. Для зимы очень важно. Продавца рекомендую, за такую цену по месту ничего не купить !
Удлиненный и теплый мужской пуховик
Водонепроницаемая и теплая куртка

Отличная теплая и стильная мужская куртка на осень с капюшоном и застегивающимися на молнию карманами. Она сшита из ветрозащитной и водоотталкивающей ткани, что особо важно, когда на улице идет снег или дождь. Доступна в разных размерах и цветах. Также доступна быстрая доставка Плюс. 

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В отзывах пишут:
  • Куртка выше всяких похвал. Мой рост 179 см, вес 85 кг - размер 4xl самое то, и можно свитер поддеть. Цвет отличный. Возможно небольшой минус - это только один единственный внутренний карман. Я бы предпочел побольше карманов. Куртка утепленная, но надо понимать, что это на европейские зимы. На мой взгляд до минус 5-7 будет нормально. В общем очень доволен.
Водонепроницаемая и теплая куртка
Теплое электрическое одеяло

Электрические коврики, простыни и одеяла все активнее завоевывают свою нишу среди необходимых вещей для холодного сезона. Например, такое одеяло очень легкое, при этом оно не даст замерзнуть и не перегреет. Одеяло можно выбрать разного размера, оно также имеет два температурных режима. Особо удачной эту покупку сделает заманчивая цена и быстрая доставка Плюс.

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В отзывах пишут:
  • Одеяло красивое, веселенькое, плотный войлок, без запаха. Переходник положили, 2 режима, греет, сейчас в межсезонье в самый раз. Покупкой довольны, рекомендую этот магазин. Отправили и доставили очень быстро.
Теплое электрическое одеяло
Домашняя мини-сауна

Эта крутая мини-сауна несомненно является одной из самых интересных находок на АлиЭкспресс. И, судя по отзывам, покупатели от нее в восторге, ведь с ней можно устроить настоящий спа-сеанс не выходя из дома. Компактная парилка представляет из себя герметичную палатку с парогенератором, она занимает лишь один квадратный метр, экономно расходует электричество, имеет 9 разных режимов нагрева, таймер и регулируется с помощью пульта дистанционного управления. Эта мини-сауна способствует похудению, отлично расслабляет мышцы, помогает улучшить состояние кожи и положительно влияет на нервную систему. 

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В отзывах пишут:
  • Все точно соответствует описанию. Пар мягкий, сеанс получается примерно на 15 минут. Товаром полностью доволен, оправдал все ожидания. Размер нормальный - больше не требуется (рост 183 см). Докупил туристический складной стул. Принял три сеанса, ощущения примерно такие же как в хамаме.
Домашняя мини-сауна
Персидский ковер

Думаем, что у огромной части жителей нашей страны есть чудесное воспоминание о важном атрибуте каждой семьи. Признак достатка, показатель дохода или просто — персидский ковер. Если после этих строк вы уже почувствовали на пальцах покалывание от прикосновений к ворсу, рекомендуем купить небольшой вариант для компьютерного стола. И воспоминания приятные, и не стыдно.

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В отзывах пишут:
  • Может прийти даже раньше срока.
Персидский ковер
Мини-небулайзер

Наступил период заложенности в носу, насморка и иных неприятных симптомов. Избавляться от симптоматики можно с помощью каких-то лекарств и спреев. А можно помочь себе ингалятором. А по графику использования и конкретным деталям — рекомендуем проконсультироваться со специалистом.

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В отзывах пишут:
  • Быстрая доставка.
Мини-небулайзер
Крутые тапочки с подогревом

Спасительная находка для всех, у кого мерзнут ноги. Просто подключите тапочки к ноутбуку, павербанку или розетке с USB-разъемом и работайте на балконе, в саду или прохладной комнате, забыв о холоде.

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В отзывах пишут:
  • Валенки норм. Греют комфортно. Маломерки, максимум 40-й размер.
Крутые тапочки с подогревом
Мгновенный обогреватель Xiaomi

Нагревательный элемент в этой модели из никель-хромового сплава с высокой термостойкостью 1800 градусов нагревается в течение 5 секунд, быстро достигая заданной температуры. Обогреватель использует принцип конвекции воздуха, благодаря чему тепло равномерно рассеивается по всей площади. Вдобавок к этому — сенсорное управление, потрясающе стильный дизайн, защита от перегрева и умная система, которая не пересушивает воздух. В общем, если можно мечтать об обогревателях, то именно таких.

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В отзывах пишут:
  • Все отлично. Обогреватель лучше чем который плоский как батарея. Греет моментально. Дисплей красивый. Советую. Коробка целая.
Мгновенный обогреватель Xiaomi
Мужская водолазка

Водолазки классических цветов — базовая вещь в осеннем мужском гардеробе, которая подходит практически ко всему. Ее можно носить с кожаной или джинсовой курткой, а снизу образ дополнят джинсы прямого или зауженного кроя, брюки чинос, другие модели трикотажных или вельветовых брюк. Сейчас эту универсальную вещь можно купить с неплохой скидкой.

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В отзывах пишут:
  • Водолазка очень достойная. Сидит хорошо. Не жмет, не тянет, приятна к телу. Брал XXL, мои параметры: грудь 114, вес 86, рост 183. Для любителей водолазок однозначно рекомендую.
Мужская водолазка
Крутая жилетка

Черная или бежевая? Решить сложно, ведь они обе просто замечательные! В комментариях отмечают качественный пошив, на совесть набитый наполнитель и универсальность модели, которая отлично смотрится и с джинсами, и со спортивками, и с платьем.

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В отзывах пишут:
  • Отличного качества, мягкая и теплая, размер взяла М на мои размеры рост 160, грудь 42-44, с продавцом не общалась, дошла быстро.
Крутая жилетка
Теплые худи из хлопка с флисом

Одна из лучших моделей худи 2021 года будет доступна со скидкой еще несколько дней. У нее трендовый рукав «летучая мышь», крой оверсайз, натуральный состав (первоклассный хлопок!), изнутри — теплый флис, а еще у худи невероятно стильные расцветки. Смело добавляйте в корзину - у товара отличные отзывы и очень высокий рейтинг!

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В отзывах пишут:
  • Костюм супер, я в восторге! Такие в шоурумах продают в два раза дороже. Качество отличное. Ткань тёплая, добротная. Мои параметры: рост 170, вес 48, 82-62-90. Штаны взяла S, толстовку M и это идеальное сочетание. Штаны как раз, а толстовка лёгкий оверсайз. Капюшон не куцый, большой. Штаны не облегают, свободные. Доставка 1,5-2 недели транспортной компанией.
Теплые худи из хлопка с флисом
Новинка! Портативный обогреватель с пультом

Этот обогреватель мощностью 900 Вт размером с апельсин, но вопреки миниатюрности он отлично согреет холодную комнату, гараж или небольшой рабочий кабинет площадью до 20 квадратных метров. Весит портативный обогреватель всего полкилограмма, так что его можно прихватить с собой на работу или на дачу даже в дамской сумочке. Товар доставляют ускоренно — он уже ждет вас на российском складе.

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В отзывах пишут:
  • Работает. Греет. Открыл посмотреть. Пайка нормальная. Сечение провода нормально для такой нагрузки. Реле на 10 ампер, 250 вольт. Вилка крутится вокруг оси с припаянными проводами. С пульта включается и выключается. Есть таймер на отключение от 1 часа до 12 часов. Скорость вентилятора можно уменьшить с пульта.
Новинка! Портативный обогреватель с пультом
Мужской свитер на молнии

Мужской свитер на молнии отлично смотрится и с джинсами, и с класическими брюками. Нужный предмет одежды в мужском гардеробе. Флисовая подкладка, высокий воротник, длинные рукава. В прохладную погоду можно носить вместо ветровки или куртки. В нем вам будет комфортно в течение дня, чем бы вы ни занимались и куда бы вы ни отправились. Заказывайте на сайте за полцены.

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В отзывах пишут:
  • Посылка пришла быстро. Меньше чем за 3 недели. Свитер очень крутой. В меру теплый и комфортный. Брал размер 3XXL. Посылкой доволен. Спасибо большое продавцу. Рекомендую продавца
Мужской свитер на молнии
Куртка с подогревом

Отличная вещь для холодной погоды, особенно если вы любите подолгу гулять или просто проводите много времени на улице. Температуру подогрева можно регулировать. Есть быстрая доставка из России — покупка приедет к вам быстрее, чем за две недели.

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В отзывах пишут:
  • Отличная куртка, легкая, пошита удобно и качественно, реально греет, подкладка из теплоотражающего материала! В такой можно и зимой на рыбалку, сверху только надеть что-нибудь ветро- и влагозащитное. Единственное к чему можно придраться, так это к тому, что кнопка включения зачем-то выведена на внешнюю сторону куртки, при этом она еще и светится, в темное время по улице ходить со светящейся блямбой на груди не совсем гуд, по мне, так ее надо размещать внутри на внутреннем кармане где USB-провод спрятан.
Куртка с подогревом
Электронный комнатно-уличный термометр

Высокоточный, компактный и симпатичный электронный термометр-гигрометр отображает температуру на дисплее внутри помещения и на улице, а также влажность внутри помещения. Установить устройство под ручку на пластиковом окне не составит труда. Кроме того, в комплекте идет и специальное крепление для наружного датчика на расстоянии 5 см от рамы, что делает показания термометра абсолютно точными. А быстрая доставка из России гарантирует получение товара в кратчайшие сроки. 

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В отзывах пишут:
  • Заказ пришел быстро, упакован в коробку, все целое и работает, термометр классный, рекомендую, доставил курьер до двери, довольна товаром и службой доставки
Электронный комнатно-уличный термометр
Непромокаемые ботинки

Классные непромокаемые ботинки спасут ваши ноги осенью и зимой. Подходят для города, для прогулок на природе, для работы на даче и вообще универсальны. Для зимы выбирайте модель с утеплением. Абсолютные лидеры по числу продаж в этом сегменте.

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В отзывах пишут:
  • Хорошие, как раз для холодной сырой осени. Упакованы хорошо. Протестировал ботинки, по тайге 4 суток, более 25 км. Выдержали стирку в стиральной машине! Зарекомендовали себя отлично.
Непромокаемые ботинки
Легкий пуховик

Женский ультралёгкий и тонкий пузовик— суперрешение для осени и зимы. Компактно складывается и упаковывается в небольшой чехол, удобно брать с собой в поездки или хранить дома. Можно выбрать из множества расцветок.

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В отзывах пишут:
  • Супер! Куртка что надо! Я очень довольна покупкой, такое редко бывает. Брала 6 на свой 52−54. Идеально подошло. Быстро пришла. Сшита хорошо. Спасибо продавцу. Рекомендую.
Легкий пуховик
Смарт-сушилка для обуви

Умная сушилка для обуви является просто незаменимой вещью в дождливую или снежную погоду. Стильный дизайн, экологичная технология, огнестойкий и безопасный материал, равномерный нагрев поверхности, функция дезинфекции и таймер от 3 до 9 часов работы. Все это позволит быстро высушить абсолютно любую обувь, не испортив ее и избавив от бактерий. Кстати, сушилку можно получить очень быстро с помощью быстрой доставки “Плюс”.

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В отзывах пишут:
  • Быстрая доставка, качество на вид отличное, греют сильно, таймер работает, вилка с адаптером.
Смарт-сушилка для обуви
Теплое платье макси

Платье макси по-прежнему на пике популярности. Полуприлегающий крой и мягкая эластичная ткань хорошей плотности придают плавность линиям силуэта. Платье садится по фигуре, лаконичность и демократичность фасона в сочетании с макси наделяют образ магнетизмом. Удобные карманы по бокам, натуральная ткань с отличными тактильными свойствами. Платье отлично сочетается со спортивной обувью, рюкзачками различной формы и поясными сумками-кошельками. Стильное и беспроигрышное решение для городских будней.

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В отзывах пишут:
  • Доставка шла три недели в Московскую область в пункт выдачи. Заказываю не первое такое платье. Легкое, теплое, эластичное, синтетическая ткань тянется, изнутри с начесом, можно взять на размер меньше. Будет прекрасным вариантом для тех, кто живет в квартирах и ежегодно по 2 раза зябнет в начале и по окончании отопительного сезона или ранними утрами выгуливает питомца. Очень уютное.
Теплое платье макси
Симпатичный мини-термос

Холода уже наступили, и отогреваться надо как на улице, так и в зданиях. Впрочем, дело не только в холодах. Банально очень удобно, когда с собой есть термос. Отлично заменит вредную газировку и прочие радости. Помимо содержимого, порадует ещё и яркий внешний вид.

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  • Хорошо держит тепло.
Симпатичный мини-термос
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