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17:20 (мск), источник: ТАСС

Вечный огонь на главном мемориале Молдавии потушили из-за нехватки газа

КИШИНЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Вечный огонь на мемориале воинской славы «Вечность» в Кишиневе временно потушили из-за дефицита газа, который в эти дни переживает республика. Об этом проинформировало в пятницу Министерство обороны республики.

Источник: Ministerul Apărării al Republicii Moldova

«В связи с кризисом в энергетическом секторе подача газа к Вечному огню временно прекращена», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что из-за низкого давления в газотранспортных сетях пламя периодически затухало при сильных порывах ветра, что ставило под угрозу общественную безопасность.

Бойцы роты Почетного караула Генштаба перенесли пламя на хранение в музей боевой славы мотострелковой бригады «Штефан Великий», уточнили в Минобороны.

О критическом падении давления в газотранспортной сети Молдавии сообщила в пятницу премьер-министр республики Наталья Гаврилица. По ее словам, в октябре республика импортирует из России на треть меньше необходимых объемов топлива. Это связано с проходящими в Москве переговорами о продлении контракта на его закупку, на которых Кишинев добивается снижения цены.

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