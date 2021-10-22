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17:40 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили лучшее время суток для вакцинации

Немецкие и швейцарские ученые с помощью экспериментов на лабораторных мышах и клетках человека выяснили, что у людей активность иммунной системы выше по утрам, что необходимо учитывать при вакцинации. Об этом сообщается на сайте Neuroscience News.

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Источник: РИА "Новости"

В процессе исследования специалисты из Женевского университета и Университета Людвига-Максимилиана следили за дендритными клетками, которые активно распознают антигены — специфические фрагменты патогенов, которые в итоге мигрируют в лимфоузлы, где помогают вырабатывать антитела.

Иммунологи пришли к выводу, что дендритные клетки наиболее активно перемещаются в конце стадии покоя организма, перед возобновлением активности. Для мышей это день, а для человека — раннее утро.

В публикации отмечается, что по мнению ученых, время суток необходимо учитывать при вакцинации и противоопухолевой иммунотерапии. Это может положительно повлиять на эффективность процедур.

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