Ученые выяснили лучшее время суток для вакцинации

В процессе исследования специалисты из Женевского университета и Университета Людвига-Максимилиана следили за дендритными клетками, которые активно распознают антигены — специфические фрагменты патогенов, которые в итоге мигрируют в лимфоузлы, где помогают вырабатывать антитела.
Иммунологи пришли к выводу, что дендритные клетки наиболее активно перемещаются в конце стадии покоя организма, перед возобновлением активности. Для мышей это день, а для человека — раннее утро.
В публикации отмечается, что по мнению ученых, время суток необходимо учитывать при вакцинации и противоопухолевой иммунотерапии. Это может положительно повлиять на эффективность процедур.