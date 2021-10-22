18:45 (мск), источник: Lenta.Ru
В Крыму ужесточили ограничения для туристов
Власти Крыма ужесточили правила бронирования и заселения в отели полуострова. Об этом пишет «Крым. Информ».
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Согласно изменениям в указе Главы Крыма о режиме повышенной готовности, для заселения в отели полуострова необходимо предъявить не только QR-код, но и отрицательный результат ПЦР-теста, сроком не более 72 часов.
При этом забронировать номер в гостинице возможно только при наличии QR-кода.
20 октября Глава республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ от 17 марта 2020 года, постановив ввести систему QR-кодов для заселения в отели полуострова, а также для посещения мест общественного питания и развлекательных заведений.
Ранее в октябре сообщалось, что власти Крыма захотели ввести жесткие антиковидные ограничения к ноябрьским праздникам из-за наплыва туристов. Так, помимо ужесточения правил заселения в гостиницы и пансионаты, планируется введение обязательного ПЦР-тестирования в аэропортах.