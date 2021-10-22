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21:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав разрешил прививаться одновременно «Спутником V» и от гриппа

В инструкцию по применению вакцины от коронавируса «Спутник V» внесены изменения, которые позволяют вводить ее одновременно с прививкой от гриппа, сообщил Минздрав РФ. Препараты должны вводиться в разные части тела.

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Источник: РИА "Новости"

«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа — соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины “Гам-Ковид-Вак” (Спутник V)… При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо», — указано в сообщении на сайте министерства.

Доклинические исследования показали, что при одновременной вакцинации от гриппа и от COVID-19 вакциной «Спутник V» их иммуногенные свойства не снижаются. На момент публикации на сайте Росздравнадзора документы об изменениях в инструкцию опубликованы не были.

Ранее директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения Сильви Бриан сообщила, что исследования подтверждают безопасность одновременной вакцинации от гриппа и от COVID-19. Она также отметила, что такие меры по эпидемиологической безопасности, как мытье рук и проветривание, работают против обеих инфекций. При этом она отметила, что перед вакцинациями стоит проконсультироваться с врачом.

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