04:24 (мск), источник: Известия
Терпение или труд: треть занятых россиян будет работать в антиковидные выходные
Представители каких профессий задействованы и в будни, и в праздники.
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Около трети работающих россиян не заметят дополнительных выходных в октябре-ноябре, введенных в стране указом президента. Статистики о числе таких работников нет, но на основе данных ведомств, источников «Известий» и опрошенных экспертов можно понять порядок цифр. Так, выходные не коснутся работников продовольственной розницы, а это 5−6% всех занятых в экономике. На промпредприятиях непрерывного цикла будет задействовано около половины кадрового состава. Трудиться предстоит большинству медиков, транспортников и представителей ряда других сфер.
Доля занятых россиян, которые, в соответствии с нормативными актами о нерабочих днях в октябре-ноябре, будут трудиться в обычном для себя режиме, составит порядка одной трети. Сотрудники существенной части отраслей работают при любых условиях. На предприятиях энергетики, водо- и газоснабжения, утилизации отходов заняты 2,4 млн человек. На предприятиях транспорта и логистики — 6,3 млн. В системе государственного управления и обеспечения военной безопасности — 5 млн. Из них в армии — 1,9 млн, МВД — 900 тыс. (численность утверждена указами президента от 2018 г.), в Росгвардии, МЧС и ФСБ в сумме служат порядка 1 млн человек.
В сфере здравоохранения и социальных услуг заняты 5,7 млн трудящихся. Большинство из них работают, несмотря на локдауны. Так, в указе мэра Москвы от 21 октября сказано, что плановое лечение будет продолжаться.
— Вычислить общую цифру тех, кто действительно не будет работать в дни, объявленные выходными, невозможно, — сказал «Известиям» директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. — Во-первых, есть огромная региональная вариация. Во-вторых, трудно предсказать, насколько добросовестно будут исполняться указы.
Ученый считает, что настоящие выходные в реальности получат немногие.
— Часть бюджетников действительно будет отдыхать. Но поликлиники, например, в отличие от обычных выходных, будут работать, — уточнил он. — Магазины, рестораны, гостиницы — а это 20−22% рынка труда. В той или иной форме, в зависимости от региона, они будут работать.
В большинстве регионов ресторанам разрешено принимать посетителей при предъявлении QR-кодов. В Москве и Подмосковье рестораны смогут обслуживать навынос или выполнять заказы по доставке, то есть часть персонала общепита столичного региона также будет работать.
Самая многочисленная категория работников — персонал торговых предприятий. Как минимум половина из них останется без «каникул».
— На торговлю у нас приходится самая большая доля работников, — подтвердил «Известиям» профессор кафедры труда и социальной политики РАНхиГС Александр Щербаков. — Порядка 10−12% от всех занятых в экономике, из них примерно половина — в торговле продовольственными товарами.
В соответствии с указом мэра Москвы, они не коснутся продажи товаров первой необходимости — их перечень установлен Распоряжением правительства РФ от 27 мая 2020 г. № 762-р. Таким образом, без дополнительных выходных останутся продавцы зоотоваров, предметов сангигиены, детских гигиенических товаров и посуды, топлива. Без ограничений будут работать аптеки и компании онлайн-торговли.
Значительная часть работников промышленности также будет трудиться.
— Безусловно, в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ритейл, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
В соответствии с ч. 6 ст. 113 Трудового кодекса РФ в нерабочие дни «допускается производство работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям». К непрерывно действующим относятся предприятия, которые функционируют в круглосуточном режиме с ночными сменами. Таковых много в металлургии и металлообработке, в машиностроении, в атомной и химической промышленности. А также в строительстве (при некоторых условиях), где, по данным Росстата, заняты почти 5 млн человек.
В обрабатывающей промышленности, сообщает статистическое ведомство, заняты 10,3 млн россиян. Из них около 2 млн человек трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, который, по данным Минпромторга, включает 1281 организацию. Источник «Известий» в ОПК сообщает, что на предприятиях с непрерывным циклом все нерабочие дни будут находиться сотрудники, чья деятельность связана с производством и выпуском продукции. Отдыхать будут только кабинетные работники и менеджмент.
— Скажу прямо: единственная возможность для предприятий промышленности и торговли минимизировать негативные последствия от ограничений и не оказаться перед фактом их продления — как можно скорее вакцинировать сотрудников, — заявил «Известиям» глава Минпромторга. — Региональным властям мы рекомендуем принимать решения, учитывая возможность обеспечить безукоризненное соблюдение на предприятиях противоэпидемических мер Роспотребнадзора, а также такой фактор, как процент вакцинированных сотрудников.
По сведениям, предоставленным министерством, на подведомственных ему предприятиях на 20 октября вакцинировано 48% сотрудников. В лидерах — предприятия металлургической, химической и авиастроительной отраслей. В крупных торговых сетях привито около 60% персонала.
В Москве и области с 28 октября по 7 ноября предписано сидеть по домам всем работникам компаний, кроме сотрудников охраны и бухгалтеров, рассчитывающих зарплату. Не исключено, что помимо «законных» работников свои трудовые обязанности захочет исполнять и часть тех граждан, которым указом президента и другими нормативными актами положено отдыхать.
Трудовой энтузиазм в эти дни неуместен, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ, специалист по трудовому праву Марина Буянова.
— В нормативных актах говорится четко, что это нерабочие дни. Категории работников, на которые указы не распространяются, также четко обозначены, — подчеркнула она. — Понятно, что не всем сейчас хочется отдыхать, а потом в спешном порядке наверстывать упущенное. Приближается конец года, завершаются проекты, необходимо решать привязанные к календарю задачи. Но, как бы ни хотели работники и работодатели, не существует формы, которая позволит им обойти закон. Введенные в связи с пандемией выходные — не просто возможность отдохнуть от работы, если есть такое желание, а вынужденная мера. Указы надо исполнять, наказание за нарушение может быть очень серьезным.
В федеральном КоАП статья 5.27.1 «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации» предусматривает штраф до 80 тыс. рублей.
Юрист напомнила что сотрудников, на которых распространяются указы о выходных, можно привлечь к работе только в случае чрезвычайных обстоятельств — например, для устранения последствий технологической аварии. Тогда за вынужденно рабочий день такому сотруднику должна быть начислена двойная оплата.